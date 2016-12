La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 9 m2 de áreas verdes por habitante. De las 34 comunas del Gran Santiago sólo ocho superan esas cifras. Las comunas del sector oriente cuentan con 5 m2 de áreas verdes por persona, una cifra muy distante del 1,09 m2 por habitante que tiene Renca. Algo similar ocurre en Pudahuel, Cerro Navia, Independencia, Renca, Lo Prado, Quinta Normal, Huechuraba y Conchalí, comunas de la zona norte de Santiago.



Las áreas verdes y el espacio público son fundamentales para la calidad de vida de las personas, pues generan interacción social y permiten realizar actividades recreativas, deportivas y culturales. Esto además de sus implicancias ecológicas, como el control de la temperatura urbana y mejora de la calidad del aire. Un efecto colateral es que, al permitir la permanencia de los vecinos en estos espacios, se genera vigilancia ciudadana que reduce la criminalidad.



La expansión de Santiago ha perjudicado la presencia de áreas verdes, sobre todo en la periferia y comunas más pobres. Esto es inaceptable: las áreas verdes de la capital no pueden ser directamente proporcionales al nivel de ingreso de su población.



Los planes reguladores muchas veces no consideran áreas verdes, pues no hay una definición clara y concreta en la materia. Por ello, no se reservan terrenos para parques o áreas verdes. Este diagnóstico permite vislumbrar una forma de paliar esta carencia.



Sin embargo, los municipios más pobres argumentan que las áreas verdes son un gasto. Esto explica que el 60% de las áreas verdes de la Región Metropolitana se encuentren abandonadas, dando paso a sitios eriazos o microbasurales.



El Gobierno lanzó el plan nacional “Chile Área Verde”, que se está implementando para subsanar este déficit. Éste tiene como objetivo aumentar en 289 hectáreas las áreas verdes urbanas a nivel nacional, a través de la creación de 34 nuevos parques y la restauración de dos existentes. Es una buena señal; sería esperable que el programa se centrara especialmente en las comunas de Santiago Norte.



Existen otras instancias que podrían potenciarse. El Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) cuentan con el programa “Vive tus parques”, cuya idea es que los jóvenes se encarguen de arborizar zonas de su barrio y otros espacios públicos.



En este marco, no quisiera dejar fuera la importancia de las plazas. Además de los parques se debe dar importancia a las plazas barriales, que cumplen un rol social. Son áreas de esparcimiento, puntos de encuentro que no requieren salir del barrio.

Además de la responsabilidad de las autoridades, es importante destacar que debemos transmitir a las personas la necesidad de cuidar estos espacios.



Definiciones de las autoridades y responsabilidad de la ciudadanía nos pueden conducir a subsanar lo que hoy resulta ser sólo una señal más de inequidad.

