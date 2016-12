…Amigos esta es una semana de cierre de un Período representado en el Año 2016, este año del Mono Rojo de Fuego, que como predijimos el 2015 sería muy complejo, difícil, lleno de instancias trágicas y sorpresas en todo sentido, año que aún no acaba hasta el 28 de Enero del 2017, no ha sido fácil, así que faltan otras sorpresas que deberían estar por llegar ante lo cual debemos estar preparados y con fortaleza para enfrentarlas, lo importante es entender que cuando se nos avisa algo que no es positivo no es para atraer lo malo sino para advertir y estar alertas, cuando uno está prevenido puede enfrentar mejor cualquier instancia y salir airoso de la misma, achacarse por un aviso de algo poco grato es solo rendirse antes de tiempo, más allá de lo dicho es bueno cerrar este 2016 con la convicción que si nos quedan cosas pendientes debemos proyectar concluirlas el 2017, y si no hicimos obras de amor pues debemos entender que en la medida que las realicemos generamos círculos virtuosos de energía que nos hacen bien ayudándonos a nosotros y a los otros, tratemos de no pensar que lo que nos puede hacer felices podría lastimar a inocentes indefensos, como es el caso de los Fuegos Artificiales, que asustan Ancianos y Animales, así como alteran a los Enfermos y niños pequeños, el mundo no debería girar solo para nosotros, es un espacio compartido que hay que hacerlo grato para todos, y cuidarlo porque es nuestra casa, cerremos este 2016 Decretando que seremos mejores personas y que nuestro paso por este mundo le hará bien a nosotros y a los otros, les dejo de regalo un Ritual para cada Signo Zodiacal con las mejores vibras positivas y la intensión de que los buenos Decretos manifiestos en ellos se cumplan para cada uno de los Amigos que decidan hacerlos, todo esto no es magia sino Trabajo de Energía que hace bien cuando nos portamos bien, démosle un Adiós entonces al 2016 y un Maravilloso recibimiento a este 2017, la semana del 1 de Enero les haré llegar el Horóscopo 2017 para cada signo, Buen Año Nuevo 2017, asíseráasísea, cariños…Zita&

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana de tomar acciones y determinar realmente lo que quieren en aquello que les importa, y recuerden que al ser su carta anual “La Papisa” esto implica que rápidamente deben tomar las decisiones a seguir…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que todo cambio debe ser previamente analizado…el Número (13) es el que les corresponde para esta semana y dice que aunque los planes cambien eso hay que saberlo manejar, recuerden que su número anual es (2) así que se sugiere aprender a componer sin perder el tiempo…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para tener claridad mental, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Aries: Junten en un recipiente, en el que se pueda quemar su contenido, y coloquen papeles que ya no sirvan, échenle un poco de alcohol y de forma segura enciéndanlo cuando den las 12 campanadas Decretando en voz alta que están eliminando todo lo negativo, asíseráasísea

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, momento de dar la cara, y si es necesario asociarse, van con buenas energías, y recuerden que al ser su carta anual “El Demonio” esto implica que podría sentir temor de enfrentar…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que no teman que las buenas vibraciones los acompañan…el Número (19) es el que les corresponde para esta semana y dice que se sienten aires de buena fortuna, recuerden que su número anual es (15) así que se sugiere no dudar y seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles el empuje y voluntad, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Tauro: Coloquen 2 vasos de agua al lado de su cama tipo 11pm, cuando den las 12 campanadas echen el agua de ambos vasos por la ventana Decretando en voz alta que el Equilibrio regresa a sus vidas, asíseráasísea

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, saliendo de todo lo negativo gracias a la fuerza que tienes, ahora la buena suerte está contigo, y recuerden que al ser su carta anual “El Carro del Triunfo” esto implica que no hay nada que los pueda detener si así lo deciden…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que se vienen cosas nuevas y hay que arriesgar para ganar…el Número (10) es el que les corresponde para esta semana y dice que su espíritu está potente, recuerden que su número anual es (7) así que se sugiere usar su experiencia pasada para librar pruebas y alcanzar metas…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para estar iluminadamente perceptivo, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Géminis: Cocinen con Pimienta, Canela y Ajo en Polvo Lentejas que deberán comer cuando den las 12 campanadas mientras van Decretando en voz alta que la Abundancia Positiva en todo sentido está con uno, asíseráasísea

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, no será una semana fácil porque todo costará el doble, lo que no quiere decir no consigan lo que quieren, y recuerden que al ser su carta anual “El Colgado” esto implica que aunque cueste y se sientan cansados pueden lograr sus metas…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que superar las pruebas es parte de vivir, y luego de ellas llega lo bueno…el Número (12) es el que les corresponde para esta semana y dice que sean pacientes con ustedes mismos, recuerden que su número anual también es (12) y avisa que si las cosas les cuestan más no se maltraten por eso…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para ayudarles a mantener la calma, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Cáncer: Tengan una Vela Blanca en la puerta de su casa que deberán encender cuando den las 12 campanadas mientras van Decretando en voz alta que la Luz guía sus pasos, asíseráasísea

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, es importante estar más alertas a los sentimientos de quienes les rodean, y recuerden que al ser su carta anual “La Muerte” esto implica que deberían no estar tan fríos con los que ama y escucharlos…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que preocuparse por lo que sienten los otros no es una tontera…el Número (3) es el que les corresponde para esta semana y dice que dejar pasar las necesidades de los demás no es positivo, recuerden que su número anual es (13) lo que implica hacer lo correcto para que todo fluya…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para ayudarles a estar más perceptivos, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar Contención, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Leo: Coloquen un Pañuelo color Rosa bajo su almohada tipo 11pm y cuando den las 12 campanadas tómenlo en sus manos, acérquense a una ventana abierta y sacúdanlo mientras van Decretando en voz alta todos los malos cariños se alejan de uno, asíseráasísea

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, la vida es volverá empezar siempre, los triunfos y fracasos pasaron, y recuerden que al ser su carta anual “La Templanza” esto implica que no deberían quedarse pegados en lo bueno o lo malo…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que tienen mucha energía para iniciar lo que sea…el Número (1) es el que les corresponde para esta semana y dice que no deben cerrarse sino emprender, y recuerden que su número anual es (14) y les dice que van a entrar con facilidad en el cambio… el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para ayudarles a estar alertas y dispuestos, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Virgo: Tengan 3 Monedas Doradas, bien limpias, dentro de una copa con lo que más les guste beber, cuando den las 12 campanadas, y con cuidado, beban de la copa y vayan Decretando en voz alta que el Progreso forma parte de sus vidas, asíseráasísea

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, mantener las cosas mucho tiempo puede generar estancamiento, hay que renovar de alguna forma, y recuerden que al ser su carta anual “La Torre” esto implica que renovar si descartar no necesariamente…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que es buen momento para hacer propuestas…el Número (4) es el que les corresponde para esta semana y dice que cuidado con evidenciar ambición, recuerden que su número anual es (16) por tanto proponer si determinar no antes de evaluar bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para ayudarles a ver las cosas de forma transparente, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Libra: Tomen dos piedras pequeñas y cuando den las 12 campanadas tomen una en cada mano, cierren sus manos, y mirando la mano con la que escriben Decreten en voz alta que serán generosos, y mirando la mano con la que no escriben Decreten en voz alta que agradecen los regalos que llegan, asíseráasísea

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, ante tanta cosa que se presenta a veces cuesta decidir por la mejor, y recuerden que al ser su carta anual “La Luna” esto implica que no deben dejarse influir por lo negativo, pero si tomarlo en cuenta en su evaluación…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que lo que aprecien tiene armonía eso dice bien…el Número (6) es el que les corresponde para esta semana y dice que es importante no solo pensar en los otros, recuerden que su número anual es (18) lo que implica que no deben despreocuparse de ustedes mismos…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a tener la mente abierta, y que se reforzará con su color anual (Violeta) para proyectar frente a los demás Transparencia, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Escorpión: Mojen sus manos con agua y cuando den las 12 campanadas pásenlas alrededor de su cuerpo y sacúdanlas hacia los lados mientras van Decretando en voz alta que están limpiando su vida y sus caminos porque llega lo bueno, asíseráasísea

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, a veces uno sale a buscar lo que tiene dentro de su casa y no se ha percatado, y recuerden que al ser su carta anual “El Mundo” esto implica que podrías estar solo viviendo en tu propio mundo…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que sería bueno abrir las puertas de tu corazón para que entre quien te hace bien…el Número (14) es el que les corresponde para esta semana y dice que nunca es tarde para reparar faltas, recuerden que su número anual es (21) y por tanto que esa reparación no sea con palabras sino con hechos…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para ayudarles a tener bien claro lo que está pasando, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Pureza, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Sagitario: Colóquense frente a la puerta de su casa y cuando den las 12 campanadas abran la puerta y Decretan en voz alta que solo llega a sus vidas aquello que les hace bien, y mientras van cerrando la puerta terminen de Decretar en voz alta que queda fuera todo lo negativo, asíseráasísea

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, quizás estar tan apegado a nuestros ideales nos pueda jugar una mala pasada, y recuerden que al ser su carta anual “La Emperatriz” esto implica que podrían estar más sensibles y no aterrizar en la realidad…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que no será semana sencilla, pero deben tratar de pensar con lógica y no con el corazón…el Número (15) es el que les corresponde para esta semana y dice que podrían pelear por tonteras, recuerden que su número anual es (3) lo que implica podrían dar vueltas en aspectos que los lleven a lo negativo…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a transmutar lo negativo en algo bueno, y que se reforzará con su color anual (Rosa) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Capricornio: Tengan un Pan Dulce y cuando den las 12 campanadas coman la mitad y la otra mitad entiérrenla en el jardín, o en un macetero con planta que tengan, mientras van Decretando en voz alta que será un año Próspero para uno, asíseráasísea

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, después de la tormenta siempre llega la calma, instancias complejas, pero inevitables, y recuerden que al ser su carta anual “La Estrella” esto implica que se van a equilibrar por dentro…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que el equilibrio también será material…el Número (8) es el que les corresponde para esta semana y dice que trazan nuevos objetivos y los van a lograr, recuerden que su número anual es (17) por tanto apelen a la esperanza que abre puertas…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para ayudarles a visualizar todo tal cual es, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Decisión, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Acuario: Tomen 1 cucharadita de Canela en Polvo y cuando den las 12 campanadas échenla en sus palmas y de a poco sobre ustedes mientras van Decretando en voz alta que la Armonía llega a sus vidas, asíseráasísea

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, serán unos días en los que los altos y bajos serán muy marcados y no deben sorprenderse, y recuerden que al ser su carta anual “El Sol” implica que a como sea superan la prueba…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que no se van a sentir bien por tanto hagan Decretos positivos en voz alta…el Número (18) es el que les corresponde para esta semana y dice que cuando alguien engaña hay que evaluar porque, no dije justificar, recuerden que su número anual es (19) así que algo aparece que salva…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para ayudarles a sentir son capaces de vencer lo que sea, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Poderío, asíseráasísea, cariños…

Ritual Año Nuevo para Piscis: Elijan un libro que sea significativo positivamente para ustedes y cuando den las 12 campanadas ábranlo en cualquier parte y volteen una página mientras van Decretando en voz alta que del pasado solo rescatan lo que es útil y eso los lleva a caminos de luz, asíseráasísea

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

