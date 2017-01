…Amigos nuevamente, por cuarto año consecutivo, estoy trabajando con mis niñas del Tarot cada uno de los 12 signos, estas predicciones de hoy están destinadas a visualizar como se viene este año 2017, para los Signos del Zodiaco, presento la vibración energética que los marcará en el transcurrir del año, reconociendo Numerológicamente cual es el Dígito que les corresponde y como energéticamente aporta en este período, así como veremos dentro de la Cromoterapia cual es el Color que les corresponde y de qué forma les influye y logra proyectarse frente a los demás, estos elementos permitirán tener rasgos que se mantendrán anualmente, y que cada semana irán recibiendo otros aportes que iremos reconociendo para enriquecer su interpretación, y que para quienes les interese pues les pueda colaborar como sugerencia de apoyo ante las decisiones que en su libre albedrío ustedes tomen, es bueno comentar que nuestro regalo durante este año tiene la intención de acercarles información para que la usen en su beneficio, sea en los aspectos positivos así como avisando para prevenir y evitar, mi propuesta es con mucho respeto para cada uno de los Amigos que nos leen, es una interpretación a partir de un trabajo de investigación hecho con seriedad, donde además está el aporte de un regalo de interpretación que las energías positivas me permiten, no hay magia de ningún tipo ni nada asociado a las energías negativas, respeto igual a las personas que no creen en propuestas de este estilo, pero se comprende esto es un regalo para aquellos que lo deseen libremente recibir, hecho con altura de miras y cariño, próximamente trabajaremos sobre la otra característica que ofrece este Año 2017 que es la clasificación del Horóscopo Chino que nos trae un Año 2017 del Gallo Rojo de Fuego, que ustedes saben dará inicio el 28 de Enero, mientras tanto seguimos con este Año del Mono Rojo de Fuego y sus aun secuelas de termino, Decretemos que este 2017 es un año en el que estamos Protegidos, guiados por la Luz y donde la Abundancia Positiva en todo sentido estará acompañándonos a cada paso, asíseráasísea, Feliz Año 2017, todo mi cariño…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, este año 2017 su carta anual será “La Templanza” ella les provee con vibraciones asociadas a mantener lo alcanzado, pero sobre todo a la paciencia que requiere valorar tanto aquello que no se sientan estancados, donde la raíz del éxito está en mantener el equilibrio de manera armónica, debiendo luchar contra la frustración y el abandono para poder alcanzar sus metas…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (14) por tanto deberán entender que en la medida que mantengan una mente abierta, corriéndose ciertos riesgos evaluados, todo les colaborará a progresar y alcanzar triunfos…el Color que les corresponde esta año 2017 es el (ROJO) y les colabora internamente para darles el Empuje e Incentivo que les permita continuar, y que frente a los demás les haga aparecer Fortalecidos…para ARIES este año 2017 será de la Perseverancia, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, este año 2017 su carta anual será “El Ermitaño” ella les provee con vibraciones asociadas a la búsqueda, probablemente en solitario, de todo aquello que les es interesante en su presente, aunque quizás en este año no lleguen a conquistarlo, por tanto deben luchar contra la depresión y entender este es un período de crecimiento interno…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (9) por tanto deberán entender que en la medida que usen su mente y espíritu podrán enriquecerse, pero deben ser prudentes en los negocios, y con su cuerpo al cual deben cuidar…el Color que les corresponde este año 2017 es el (Gris) y les colabora internamente para darles una visión general de cómo son las cosas realmente, y que frente a los demás les haga aparecer Serios…para TAURO este año 2017 será de la Contemplación, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, este año 2017 su carta anual será “Los Dos Caminos” ella les provee con vibraciones asociadas a todo lo bello y sensible, desde su apariencia hasta los afectos, lo que implica estarán armónicos y carismáticos, el amor estará con ustedes, y si evaluaron y vale pues no duden porque van a ganar…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (6) por tanto deberán entender que en la medida que usen sus encantos en instancias asociadas a lo artístico podrán lograr el éxito…el Color que les corresponde este año 2017 es el (AMARILLO) y les colabora internamente para darles una calidez y una evolución que los eleva, y que frente a los demás les haga aparecer Encantadoramente Inteligentes…para GÉMINIS este año 2017 será de la Decisión, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, este año 2017 su carta anual será “La Fuerza” ella les provee con vibraciones asociadas a un período de pruebas ante el cual deben estar preparados para reaccionar de forma rápida, pero durante el cual el aspecto material será muy favorable…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (11) por tanto deberán entender que en la medida que usen derechamente su mente lograrán alcanzar metas de forma precisa…el Color que les corresponde este año 2017 es el (BURDEO) y les colabora internamente para darles la fuerza necesaria para emprender y alcanzar lo deseado, y que frente a los demás les haga aparecer como seres de gran prestancia…para CÁNCER este año 2017 será de la Presencia, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, este año 2017 su carta anual será “La Rueda de la Fortuna” ella les provee con vibraciones asociadas a muchas oportunidades, que si las sabe encausar harán de este período uno muy beneficioso dándoles posibilidades de crecer materialmente…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (10) por tanto deberán entender que en la medida que sean fríos y racionales las puertas se abrirán a su paso…el Color que les corresponde este año 2017 es el (CELESTE) y les colabora internamente para darles la calma y tranquilidad necesarias para tomar las decisiones correctas, y que frente a los demás les haga aparecer Equilibrados…para LEO este año 2017 será de la Oportunidad, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, este año 2017 su carta anual será “El Demonio” ella les provee con vibraciones asociadas a un período complejo lleno de espacios en los cuales hay que estar muy alertas para evitar correr el riesgo de perder lo alcanzado…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (15) por tanto deberán entender que en la medida que traten de manejar la inestabilidad energética que les rodea será más factible no errar…el Color que les corresponde este año 2017 es el (BLANCO) y les colabora internamente para darles una visión clara y precisa de los acontecimientos, y que frente a los demás les haga aparecer Transparentes…para VIRGO este año 2017 será de la Inestable, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, este año 2017 su carta anual será “La Torre Derruida” ella les provee con vibraciones asociadas a momentos en los cuales deberán elegir entre dos instancias por la supervivencia de la más importante, se sugiere igual ser extremadamente precavido antes de tomar decisiones…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (16) por tanto deberán entender que en la medida que asuman los cambios que deben efectuarse podrán sobrellevar la prueba…el Color que les corresponde este año 2017 es el (VERDE) y les colabora internamente para darles el equilibrio indispensable para soportar sin decaer, y que frente a los demás les haga aparecer Estables…para LIBRA este año 2017 será de la Prueba, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, este año 2017 su carta anual será “La Justicia” ella les provee con vibraciones asociadas a la búsqueda de mantener el equilibrio materia/espíritu con la intensión de aprovechar bien este período en el que toda siembra será productiva y que recibirán regalos…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (8) por tanto deberán entender que en la medida que focalicen en lo material y mental saldrán exitosos este período…el Color que les corresponde este año 2017 es el (TURQUESA) y les colabora internamente para darles una intensidad muy positiva y en armonía, y que frente a los demás les haga aparecer productivos…para ESCORPIÓN este año 2017 será de la Precisión, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, este año 2017 su carta anual será “El Carro del Triunfo” ella les provee con vibraciones asociadas a la posibilidad de alcanzar logros en la medida que sepan poner cada cosa en su lugar, y no tomen decisiones sin realmente evaluarlas…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (7) por tanto deberán entender que en la medida que equilibren su mente y su percepción podrán visionar las acciones, y seres adecuados, a los cuales apelar, para cada instancia…el Color que les corresponde este año 2017 es el (MARRÓN) y les colabora internamente para darles una aterrizada de las circunstancias, y que frente a los demás les haga aparecer Correctos…para este año 2017 será de la Intuición, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, este año 2017 su carta anual será “La Luna” ella les provee con vibraciones asociadas a energías densas que les estarán rodeando, pero rescatando lo positivo debemos entender que en la medida que somos conscientes de vibras negativas podemos ser más precavidos y equivocarnos menos…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (18) por tanto deberán entender que en la medida que entendamos la vida tiene altos y bajos, y que luego de la tormenta llega la calma, pues seremos más pacientes para seguir…el Color que les corresponde este año 2017 es el (AZUL) y les colabora internamente para darles dominio sobre ustedes mismos y serenidad, y que frente a los demás les haga aparecer personas serias…para CAPRICORNIO este año 2017 será de la Paciencia, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, este año 2017 su carta anual será “El Juicio” ella les provee con vibraciones asociadas a la gran posibilidad que tienen en este período de poder invertir la situación que deseen, se sugiere aprovechar bien el tiempo para que les sea productivo…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (20) por tanto deberán entender que en la medida que usen su razón aliada a su intuición las inversiones materiales serán beneficiosas…el Color que les corresponde este año 2017 es el (Cobre) y les colabora internamente para darles equilibrio y paz, y que frente a los demás les haga aparecer Estables…para ACUARIO este año 2017 será de lo Inesperado, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, este año 2017 su carta anual será “La Sacerdotisa” ella les provee con vibraciones asociadas a todo aquello que les signifique desarrollarse, gestionar más no determinar, donde la palabra será muy apreciada si está bien dicha, deben analizar con mente y no con corazón…Numerológicamente este año 2017 les corresponde el Número (2) por tanto deberán entender que en la medida que no mezclen la lógica con sus emociones tendrán más claros los panoramas antes de decidir…el Color que les corresponde este año 2017 es el (Negro) y les colabora internamente para darles un espacio para meditar antes de actuar, y que frente a los demás les haga aparecer Seguros…para PISCIS este año 2017 será de la Sabiduría, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…