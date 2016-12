El abogado defensor de condenados por crímenes de lesa humanidad, Raul Meza, hizo un llamado a moderar las expectativas con respecto al pedido de perdón que realizarían este viernes un grupo de reos.



"Se deben moderar las expectativas de esta acto ecuménico, el arrepentimiento es un acto individual no colectivo”, advirtió el legalista.

"Existen otros internos de Punta Peuco que legítimamente no están dispuestos a pedir perdón ya que consideran que han sido injustamente condenados por fallos fundados en simples presunciones judiciales y ficciones jurídicas sin que existan pruebas directas de participación en los delitos que se les imputan”, agregó. Entre este grupo de reos, Meza señaló a Publimetro se encuentra Miguel Krassnoff. “Él no está dispuesto a pedir perdón”, aseveró.

"Me parece que el acto de reconocimiento personal, espontáneo y voluntario que harían algunos internos de Punta Peuco es un acto de justa reparación espiritual que se hace a las familias de las víctimas de DDHH pero este no tiene ningún sentido si no hay actitudes de misericordia y perdón por parte de ellas”, añadió.

El abogado señaló que esta acción nace a partir de los dichos de las máximas autoridades públicas del ámbito de la justicia, como el ministro Jaime Campos y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, en favor de los militares condenados en Punta Peuco. Según indicó, corresponde a una iniciativa personal de los reclusos, quienes no tienen voceros ni representantes fuera del recinto penitenciario.