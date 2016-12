El alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, criticó la falta de recursos que el gobierno regional destina a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y acusó de haberse desarrollado la planificación correcta, se habrían evitado los daños para la flora nativa del valle de la quinta región, causados por el incendio forestal en Camino Los Maitenes, el cual se ha extendido por más de una semana.

"A mí el jefe regional de la Onemi me dijo es que tenemos incendios en todos lados y no hay helicópteros, bueno pueden arrendar y no hay para arrendar. Pero ¿Cómo ayer y hoy particulares pudieron arrendar un helicóptero con sus medios para apagar los incendios? Ayer traté de ubicar durante todo el día al director regional de Conaf y no se dignó siquiera a contestar el teléfono", consignó el jefe comunal a radio Bío-Bío.

La primera autoridad comunal de Casablanca tildó de ineficaces las reuniones de coordinación entre las autoridades regionales, la Onemi y la Conaf, puesto que en palabras de Martínez no se logró responder de forma adecuada a los incendios.

Además, el jefe comunal advirtió que elevará un reclamo formal ante las autoridades nacionales de Gobierno y la Onemi.

PUB/JOP