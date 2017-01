Tranquilo y confiado en los protocolos que está realizando el SAG en la planta Agrosuper-Sopraval de Quilpué, estaba ayer el alcalde de la comuna Mauricio Viñambres. El edil explicó en conversación con Publimetro que si bien hace tres días salió a la luz pública el brote de gripe aviar, hace más de una semana que la autoridad sanitaria trabaja en el sector, siguiendo los mecanismos de seguridad establecidos para estos casos.

"Hemos estado pendientes todo el tiempo del proceso. Estoy muy tranquilo, porque el SAG nos informó que era un brote que no incurría en mayores riesgos. Muy por el contrario", sostuvo el alcalde Viñambres, quien aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la calma a la ciudadanía. Según el edil, hace 9 años hubo un problema similar en la comuna. "No es la primera vez que enfrentamos ésto", contó.

De hecho, a fin de contestar las dudas y acoger todas las inquietudes de los vecinos, el edil informó que este sábado se realizará un encuentro local, especialmente de las zonas rurales. "La idea es informar para bajar la inquietud. Explicarles que estamos pendientes de todo el proceso y que, tal como ellos me conocen, si veo algo que no me deja conforme, lo diré directamente. Hasta el momento puedo decir que estoy muy satisfecho por el excelente manejo del SAG, han sido muy responsables", confidenció.

Viñambres comentó que la Municipalidad de Quilpué seguirá con las actividades preventivas en la ciudadanía. "Queremos que la ciudadanía esté tranquila, que el SAG ha controlado el tema bastante bien", explicó.