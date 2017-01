El ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, condenado a cadena perpetua por delitos de a lesa humanidad, pedirá el indulto presidencial, aduciendo problemas de salud que en cuatro años lo dejarían ciego.

Según Emol, el abogado del coronel en retiro, Raúl Mesa, indicó que la solicitud se sustenta en la enfermedad que padece el ex agente represor.

"La enfermedad más grave que padece Corbalán, y que tiene el carácter de crónica e incurable, denominada Vogt-Koyanagi-Harada, le ha generado una ceguera total en el ojo izquierdo y una avanzada ceguera parcial en el ojo derecho, que lo llevará -irremediablemente- a una ceguera total en los próximos cuatro años", sostuvo el profesional.

En este sentido, los antecedentes debe valorarlos el ministro de Justicia. Dentro de los requisitos para postulaar al beneficio, Corvalán debería demostrar arrepentimiento por sus crímenes y el aporte que el condenado haya realizado a la investigación. Tras revisar los antecedentes, el titular de la cartera le indica a la Presidenta si el sentenciado merece o no el indulto, aunque finalmente la última palabra la tiene la actual Mandataria, Michelle Bachelet, ya que el indulto es una facultad del Presidente de la República.

Corbalán sería el quinto de los prisioneros que pediría el beneficio carcelario, ya que la semana pasada lo habían hecho los condenados Pedro Vivian Guaita, ex sargento de Carabineros condenado a 6 años por el secuestro calificado del dirigente comunista Pedro Acevedo; René Cardemil Figueroa, ex oficial de Ejército condenado a 10 años de presidio por la muerte de seis personas en 1973; Marcelo Castro Mendoza, ex capitán de Carabineros condenado a 10 años por secuestro y homicidio de 15 personas en Lonquén en 1976; y del ex carabinero Gustavo Muñoz Albornoz, condenado a 10 años y un día por secuestro y tortura en Osorno en 1973.

