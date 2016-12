El empresario Andrónico Luksic se refirió a la inmigración en una entrevista dada al periódico alemán Frankfurter Allgemeine. En ella, el controlador del holding Quiñeco indicó que el país “no puede recibir a todos” los extranjeros que buscan una oportunidad en tierras nacionales.

Según la información entregada por el portal El Mostrador, quien tradujo la nota, Luksic reconoció que su familia era migrante, sin embargo enfatizó que quienes deseen venir al país “tienen que aportar”.

“Mi abuela era de Bolivia. Mi abuelo llegó con 16 años de Yugoslavia. Él viajó en tercera o cuarta clase, sin una moneda en el bolsillo. Cuando llegó al puerto de Antofagasta oró: ‘Gracias, Dios, por poder estar aquí’. No exigió una casa para él. No tuvo educación gratuita y no solicitó una cobertura de salud. Él no dijo: ‘¿Dónde están mis derechos?’. Él dijo: ‘¿Dónde puedo trabajar?'”, remarcó el empresario.

En dicho contexto, el vicepresidente del Banco de Chile argumentó que “la migración debe ser ordenada. Un país no puede recibir a todos los que vienen. Quien es recibido, tiene una obligación de aportar. No se trata de egoísmo. Los humanos son iguales a los otros: mi padre, mi madre, mi hermana, mi vecino, mi país. No se nos debiera demandar ser más que eso”.

Hace casi un mes el debate sobre la migración se instaló en la agenda pública, luego que el ex presidente, Sebastián Piñera, los relacionara con el aumento del crimen en la sociedad, hecho que fue descartado por diversos estudios que revelaron que menos del 1% de los extranjeros en Chile delinque.

Al respecto, el Ejecutivo reaccionó anunciando una nueva legislación que modificará a la existente, la cual data de la dictadura.

PUB/CM