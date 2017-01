A sólo cuatro puntos porcentuales se encuentra el senador Alejandro Guillier del ex Presidente Sebastián Piñera en la medición presidencial, según la encuesta Cadem de esta semana.

El ex Mandatario sigue liderando las preferencias y esta vez obtuvo un 22%, un punto menos que en la encuesta anterior, y le sigue Guillier con un 18%.

Ante la pregunta “¿por quién votaría usted si las próximas elecciones presidenciales fueran este fin de semana?”, quedaron en tercer lugar y con un 3%, el ex jefe de Estado, Ricardo Lagos y Manuel José Ossandón.

Por otro lado, y a pesar de estas preferencias, un 44% de los encuestados dijo no saber, no responder, no preferir ninguno de las opciones o incluso, no votar.

Frente a la consulta “¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, Piñera lidera las preferencias con un 37%, Guillier obtuvo 24%, sigue Lagos con 5% y finalmente está Ossandón con un 2%.

