Polémica ha causado la publicación de la red social Twitter de un yihadista australiano que difundió una fotografía de su hijo levantando la cabeza de un presunto soldado sirio decapitado. Con el mensaje "That's my boy", (Ese es mi niño), Khaled Sharrouf exhibió la imagen de su hijo, de siete años, con "trofeo de guerra". El medio australiano The Australian¸ indicó que la foto fue tomada en la ciudad siria de Raqqa, la llamada capital del Estado Islámico. El hecho generó gran polémica, y...