La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic Nadal, sometió a proceso por cuasidelito de homicidio a cuatro altos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea, en el marco de la investigación que sustancia por el accidente del avión C-212 de la FACH ocurrido en septiembre de 2011 en Juan Fernández.

En el trágico hecho que conmocionó al país murieron el animador de TVN Felipe Camiroaga, el periodista Roberto Bruce y otros profesionales de la estación estatal, junto con el empresario Felipe Cubillos y otros miembros de Desafío Levantemos Chile y de la Fuerza Aérea.

En su resolución, la ministra en vista encausó al general (R) Luis Ili Salgado, ex jefe del Comando de Combate; general (R) Julio Frías Pistono, ex jefe de la V Brigada Aérea; coronel (R) Guillermo Castro Guzmán, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Combate, y el comandante (R) César Pineda Troncoso, ex jefe del Grupo de Aviación N°8.

Los cuatro fueron sometidos a proceso en calidad de autores de cuasidelito de homicidio, pero se les concedió el beneficio de la libertad provisional, previo pago de una fianza de $100.000.

En la etapa de investigación, la ministra Dobra Lusic logró establecer los siguientes hechos:

- El mando institucional competente de la Fuerza Aérea de Chile, carecía de procedimientos de aproximación a la isla ya indicada, así como de especificaciones acerca de los posibles tipos de circuitos a realizar, ni los mínimos de altura que debían observarse en los diferentes tramos.

- Solamente en octubre de 2011, con posterioridad al accidente, se dictó por el Comandante de Grupo (A) del Grupo de Aviación N° 8, el Procedimiento Operativo Estandar, denominado "OPERACIÓN EN LA PISTA DE LA ISLA ROBISON CRUSOE EN MATERIAL C-212 S-300", en el cual, dentro de las instrucciones que contiene, se regula la aproximación, aterrizaje y despegue del referido material de vuelo.

- Asimismo, el Comandante en Jefe de la V Brigada Aérea tampoco dictó por su parte un procedimiento que regulara la operación de sus aeronaves en otra Brigada Aérea, como debió hacerlo, en atención a lo dispuesto en la Norma Operativa (NOFA).

- La inexistencia de procedimientos para la planificación del vuelo de los aviones CASA 212 hacia la isla Robinson Crusoe constituyó un factor contribuyente a la producción del accidente y sus luctuosas consecuencias.

Por lo mismo, la ministra concluyó que los hechos previamente descritos configuran cuasidelito de homicidio con resultado múltiple.

PUB/NL