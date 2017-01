La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (UDI), defendió en La Moneda su decisión de no renovar los contratos a 470 funcionarios a honorarios, aunque según una nueva estimación de su parte cifró en 900 los "funcionarios fantasmas", es decir, que perciben remuneración sin realizar actividades en el municipio.



Barriga abordó el tema al asistir este miércoles al desayuno que ofreció la Presidenta Michelle Bachelet a cerca de 200 jefes comunales de todo el país. Ayer martes, debió enfrentar los cuestionamientos en un consejo municipal en el cual criticó las 900 contrataciones que, según dijo, realizó el anterior alcalde Christian Vittori en 2016.



También ayer martes, la alcaldesa Barriga firmó un convenio con la Contraloría General de la República para crear una Unidad de Transparencia en la municipalidad para investigar estos casos.



"Siento que es un gran avance, es un gran apoyo y la unidad se va a encargar de ver todos estos casos que ya están apareciendo. Es impactante igual ver la cantidad de irregularidades. Yo sé que es una decisión que le ha gustado a mucha gente, pero también hay gente que no le gusta", declaró en el Palacio de Gobierno.



Añadió que "cada uno de los casos va a pasar por la Unidad de Transparencia y eso se va a aclarar con cada uno de ellos. De eso se trata, de ser transparentes con las decisiones que se toman".



Asimismo, aclaró que no se trata de desvinculaciones, sino que a los funcionarios a honorarios no se les renovó el contrato que vencía el 31 de diciembre.



En ese sentido, señaló que "no estamos hablando de despidos, son contratos que estaban hasta el 31 de diciembre, son prestadores de servicios y ésa es una diferencia a ser desvinculados. Lamentablemente se tuvo que tomar esta decisión porque los recursos del municipio no dan".



"Es una decisión muy complicada y difícil, para mí el respeto por las personas es lo más grande, pero hay decisiones que lamentablemente se tienen que tomar", afirmó.



Paralelo al desayuno en La Moneda, en la municipalidad se realizó este miércoles una sesión extraordinaria del consejo para analizar el tema de los funcionarios desvinculados, sin la presencia de la alcaldesa.

