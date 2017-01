Es un mito popular... hasta ahora. Un estudio realizado por académico de la Universidad Anglia Ruskin, Inglaterra, aseguran que los animales serían efectivamente capaces de predecir terremotos a raíz de la capacidad de detectar la electricidad existente en su entorno. La investigación, publicada en la revista especializada Physics And Chemistry Of The Earth, da cuenta de un hecho ocurrido en el parque nacional Yanachaga-Chemillén -ubicado en Perú- y captado a través de una serie de cámaras...