Revisa aquí la transmisión en directo del acto, a través del sitio del senador independiente.

Con un estadio La Cúpula del Parque O'Higgins repleto y gritos de "Se siente, se siente, Guillier Presidente" se inició esta mañana la proclamación oficial organizada por el Partido Radical Socialdemócrata del senador independiente como su carta presidencial.

A partir de las 10:00 horas, grupos de simpatizantes radicales que portaban banderas de ese partido esperaban la llegada de sus dirigentes y del parlamentario independiente.

Poco después comenzaron las presentaciones artísticas con un conjunto que interpretó "cuecas choras" en el escenario. Entre los animadores del acto se cuenta la actriz Aranzazu Yankovic.

Más tarde, alrededor de las 11:40 y entre aplausos y gritos de apoyo, el parlamentario independiente ingresó al recinto mientras alrededor de 2 mil asistentes aprovechaban la oportunidad de fotografiarse con él con sus teléfonos celulares. El ingreso del senador fue seguido por la interpretación del himno del Partido Radical.

La transmisión en vivo del evento, hecha a través de la página web de Guillier, incluso cuenta con apoyo en lenguaje de señas para la población con discapacidad auditiva.

Durante el acto se presentó un video en el que parlamentarios de la Nueva Mayoría, dirigentes políticos, actores y dirigentes sociales manifestaron su apoyo al parlamentario como carta presidencial.

Entre ellos se contaron el senador independiente (ex RN) Antonio Horvath; los diputados del PS Daniel Melo y Daniela Ciccardini, el también diputado Roberto Poblete (independiente), el dirigente del PC Juan Andrés Lagos, el diputado IC Sergio Aguiló, el también diputado Rodrigo González (PPD), el alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo, el senador Carlos Bianchi el ex senador Nelson Ávila, los actores Óscar Hernández y Adriano Castillo (el "compadre Moncho" de "Los Venegas"), el humorista Juan Carlos "Palta" Meléndez, el periodista Jorge Díaz, la machi Juanita Millán y el dirigente de los migrantes Alberto Medrano, entre otros.

También se encontraba entre los invitados el diputado PS Tucapel Jiménez.

En su discurso, el presidente radical, Ernesto Velasco, lanzó un llamado a los partidos de centroizquierda a sumarse al respaldo de Guillier como abanderado, en el momento de proclamarlo oficialmente como candidato de esa colectividad. "Vamos a triunfar", exclamó.

Minutos después, a las 12:20, Guillier subió al escenario y saludó a quienes se encontraban en el recinto antes de comenzar su esperado discurso.

"Quiero valorar la presencia de amigos de la Nueva Mayoría e independientes. Lo tomo como un gesto de transversalidad cívica", afirmó. "Quiero agradecer la generosidad del Partido Radical".

También recordó la figura del ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, con quien ha sido comparado por directivos radicales durante el acto de proclamación. Guillier celebró los resultados obtenidos por el PR en las recientes elecciones municipales.

Emocionado, Guillier también aludió a los militantes más antiguos del PR. "Este partido está vivo", aseveró.

Del mismo modo, apeló a los jóvenes. "Ellos están interesados en la política", aseguró.

En la parte medular de su discurso, Guillier dijo que Chile vive momentos de "fastidio" con sus élites políticas y económicas, y lanza un duro ataque contra "fiscalizadores que no hacen su pega" para combatir la colusión.

"Hemos visto el abuso que campea en Chile porque las autoridades no cumplen su labor", recalcó.

"No es la sociedad chilena la que está en crisis ni se ha descarrilado, como algunos diagnostican, y que ven la 'mayor crisis del país'. Qué manera de no entender Chile", lanzó, aludiendo sin nombrarlo al ex Presidente y precandidato presidencial Ricardo Lagos.

También respondió a las acusaciones de "populismo" lanzadas en su contra por sectores del oficialismo. "Escuchar a la gente no es populismo, es democracia", afirmó.

"Yo no soy enemigo de los partidos políticos", aseveró.

El senador independiente también que la recuperación de la democracia tras la dictadura fue labor "del pueblo, y no de los partidos".

Guillier también criticó duramente la administración de su principal competidor, el ex Presidente Sebastián Piñera, quien encabezó un "gobierno bursátil", según dijo.

Presidentes de la NM, ausentes

La "fiesta ciudadana" fue organizada por el PR se realiza en la misma semana en que la última encuesta CEP consolidó al parlamentario como la carta oficialista con mayor respaldo para los comicios de noviembre, con 14% y un alza de 13 puntos. Tal como en otros sondeos, sigue en el primer lugar el ex Presidente Sebastián Piñera, con 20%.