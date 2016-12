Para las 11 de la mañana de hoy está programado el inicio de la ceremonia ecuménica en que ocho condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar pedirán perdón por los actos cometidos y por los cuales se encuentran recluidos al interior del penal Punta Peuco.

El ex subdirector de la Dina, Raúl Iturriaga Neumann, participe de la "Operación Colombo" y en el homicidio del General Carlos Prats y su mujer; el ex mayor, Carlos Herrera, condenado por el asesinato del dirigente Tucapel Jimenez; el general (r) y otrora auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, quien cumple pena por la muerte del ex químico de la Dina, Eugenio Berrios; y los agentes de inteligencia responsables del caso degollados, Miguel Estay y Claudio Salazar, serían algunos de las personas que se pronunciarán durante el acto que se realizará en el patio del penal.

Según advirtieron a Publimetro fuentes cercanas al evento, el diputado Gustavo Hasbún (UDI) sería la única autoridad de representación popular presente. En el caso de sus colegas Osvaldo Urrutia (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN) estos habrían revertido su decisión inicial de asistir, dado que entre los organizadores no ven con buenos ojos la presencia de políticos.

Pese a ser invitado, hasta el cierre de esta edición no se confirmaba la presencia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. En tanto, quienes sí estarán presentes son el sacerdote jesuita, Fernando Montes -confesor de algunos reos-, y el ex capellán de La Moneda y obispo auxiliar de la diócesis Anglicana en Chile, Alfred Cooper. Además, se sumarán representantes de la iglesia evangélica, militares en retiro e “invitados especiales del ámbito religioso, castrense y de los derechos humanos”, detalla un comunicado difundido por el abogado Raúl Meza a los medios de comunicación.

