Este martes se realizará un comparendo de conciliación entre las empresas la empresa constructora RVC y la sanitaria Esval, y las familias que resultaron de damnificadas por el megaincendio del 14 de febrero de 2013, que afectó a San Roque, La Planchada, Rodelillo y Los Placeres de Valparaíso.

Cabe recordar que se está realizando un juicio civil que es tramitado en 4º Juzgado Civil de Valparaíso. En esta acción legal, más de 280 familias de damnificados demandaron por $4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones de pesos) para que dichas empresas respondan económicamente por la destrucción total de sus hogares.

El año asado, el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, condenó a Carlos Rivas, obrero soldador de la empresa constructora RVC, por su responsabilidad penal en ese incendio. Ello, luego de que el trabajador reconociera haber estado cortando fierros con esmeril el día de los hechos, y que producto del viento reinante, las chispas de su faena generaron el fuego en pastizales aledaños a la obra, alcanzando el bosque y extendiéndose a decenas de casas.

“Contrariamente a lo expresado por la empresa RVC al día siguiente del incendio en medios de prensa, esa empresa no ha tenido ninguna conducta colaborativa con los damnificados ni con el accionar de la justicia, sino que ha hecho lo posible por retardar el juicio civil en el que reclamamos indemnización para los afectados y por distraer bienes hacia empresas del Holding RVC", aseguró Rodolfo Precht Mendoza, abogado de los damnificados.

El abogado explicó que la empresa se comprometió a realizar ofertas "serias" de indemnización a favor de los damnificados, pero que aún no se han concretado. "Y la oferta que ha hecho, resulta ofensiva e indigna para los damnificados. No estamos en contra del lucro de la constructora RVC, de don Ricardo Vicuña Cerda, pero sí estamos en contra de su falta de empatía con las familias afectadas, y en contra del afán desmedido de buscar y acumular ganancias; estamos en contra del ánimo evasivo del dueño de esa empresa respecto de la obligación moral de indemnizar, pues nada ni nadie lo presiona a abstenerse de ofrecer una indemnización a las víctimas a la altura de los perjuicios que sufrieron. Bien sabe el dueño de esa empresa y su abogado, que no es necesario esperar que se dicte sentencia para indemnizar. Bastaría una orden del dueño de la empresa, para que su abogado ofrezca pagar una compensación digna y seria”, dijo.

En el caso de la demanda contra Esval, Precht reclamó su responsabilidad económica, por cuanto los grifos el día del siniestro no funcionaron, lo que impidió las labores de extinción oportuna y efectiva del incendio y favoreció la expansión del siniestro. "Esval no ha ofrecido ni un peso como indemnización, y ya saben nuestros representados y los vecinos de Valparaíso, que cuando hay un incendio de proporciones, los grifos simplemente están secos”, sostuvo.

"Seguiremos con más fuerza"

Uno de los damnificados del Cerro Placeres, Félix Escobar valoró la confesión de Rivas. "La nobleza del trabajador de RVC, Carlos Rivas, al reconocer públicamente a la prensa haber generado el fuego cuando cortaba fierros en la obra de la constructora, contrasta drásticamente con la evasiva actitud de la constructora RVC y de Esval. Seguiremos con más fuerza y convicción luchando por nuestros derechos en el juicio”, dijo.

Es por este motivo que las familias afectadas por el megaincendio realizarán este lunes al medio día una manifestación en la Plaza Cívica de Valparaíso.