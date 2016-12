La construcción de un muro en medio de la playa Los Lilenes de Concón ha provocado diversas reacciones de rechazo, tanto de los habitantes de esa comuna de la Región de Valparaíso, como de sus representantes.

Entre estos últimos se cuenta el diputado por el distrito 14 (Viña del Mar y Concón) Osvaldo Urrutia (UDI), quien calificó como "inconcebible" la ejecución de dicha obra particular.

“Llama la atención lo que ocurre. He llamado a la Municipalidad de Concón y a la Dirección de Obras, y me dicen que no han autorizado ningún muro. Entonces llama la atención que no sepan que –en sus narices- se está construyendo un muro de hormigón que va a dividir lo que es una propiedad privada de los terrenos de playa”, señaló el parlamentario.

Y agregó que "lo que corresponde es ordenar la detención de la obra y demoler lo que se está construyendo. Este es un muro perpendicular al oleaje, por lo que se está violando la zona de playa.

Incluso, se está penetrando más allá de la línea de alta marea y eso en ninguna parte puede tener permiso”.

El diputado Urrutia puntualizó que le parece inconcebible que se esté privatizando una playa, “que es de todos los ciudadanos. Hay que ponerle término a esta situación, porque sería una aberración de carácter urbanístico”.

También dijo que lo que están haciendo en la playa Los Lilenes de Concón “no tiene permiso ni de la Gobernación Marítima ni de la Dirección de Obras. No hay permiso de nadie”.

PUB/NL