La senadora Jacqueline Van Rysselberghe asumió como presidenta del UDI, en una jornada que ha estado marcada por el debate presidencial. El primer desafío según ella será trabajar en un cronograma de definición electoral para que en marzo se tome una decisión respecto.

En entrevista con CNN Chile, criticó al candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier. Sobre él y su evaluación en las encuestas, afirmó que "Cómo no va a ser bien evaluado si no habla de lo que quiere hacer". De paso le envió un mensaje: "Le pediría a Guillier, que en vez de hablar de Piñera, hable de sus propuestas, porque yo no lo sé".

Posteriormente la senadora habló sobre ex presidente Piñera en las encuestas. Van Rysselberghe fue enfática en indicar que "es difícil decir que Piñera es el mejor candidato si todavía no define ser candidato" y recalcó la importancia de pensar más allá de un triunfo, destacando que "no nos conformaremos sólo con ganar. Necesitamos que en el programa estén nuestras ideas".

Sobre la situación que viven los líderes del partido gremialista en relación a investigaciones judiciales, la nueva presidenta señaló que "la formalización no debe quitar los derechos a nuestros militantes, ya que rige el Estado de derecho para todos los chilenos". Recalcó que "si se demuestra su culpabilidad, el Tribunal Supremo tendrá que evaluar la situación en su mérito, y dictar responsables".

PM / MP