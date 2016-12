Para las 09:50 horas del miércoles está fijada la lectura de sentencia del Caso Luksic-Rivas, luego que el viernes el tribunal declarara culpable al diputado de injurias graves al empresario.

A través de su cuenta de Twitter el desaforado parlamentario se refirió al proceso destacando lo curioso de recibir la sentencia el día de los inocentes.

"Ya estoy en el C.J. de Santiago. Curioso que venga a escuchar mi sentencia justo en el día de los inocentes. ¿Luksic me pedirá plata?", dijo.

El día que la justicia lo declaró culpable, el parlamentario manifestó que sigue con la convicción de no haber cometido ningún delito. “Evidentemente hay que acatar los fallos, pero yo como parlamentario no puedo sustraerme al juicio de la ciudadanía. Y desde un punto de vista moral, de sentirse correcto consigo mismo, no puedo dejar de darle importancia al juicio de la ciudadanía. Para mí también tiene un peso trascendental”, expresó.

