El primer procedimiento abreviado del caso SQM quedó agendado para el próximo 10 de febrero en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se acusará al ex presidente del PRI Humberto De la Maza, lo que lo convertiría en el primer político en ser condenado por financiamiento irregular vinculado con la minera.

El Ministerio Público acusará a De la Maza de facilitar boletas ideológicamente falsas, hecho aceptado por el acusado debido que al reconocer su vinculo con SQM sería condenado a una pena no superior a los cinco años, la cual podría cumplir en libertad.

El ex timonel del PRI reconocío que emitió nueve boletas de honorarios por $5 millones entre los años 2012 y 2013 a la minera en cuestión, los cuales fueron solicitados por el fallecido senador Adolfo Zaldívar quien le habría solicitado participar en un trabajo para la minera, donde se encargaría de temas de asesorías aduaneras y gestión.

"A comienzos de 2012 me solicitó que hicieramos un trabajo para SQM, en el que yo iba a asesorar en temas aduaneros y en gestión. Sin decirme más detalles, me dijo que el valor lo iba a fijar él, por lo que yo no sabía cuál era el valor total del contrato", declaró De la Maza.