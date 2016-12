Durante la mañana de este jueves falleció producto de un cáncer la historiadora rusa, Olga Ulianova. El deceso de la académica de la Universidad de Santiago fue informado por la casa de estudios y se produjo a las 7:30 horas en la Clínica Dávila.



Ulianova se desempeñaba como directora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago al momento de su deceso. Además, era especialista en Historia Contemporánea, Guerra Fría, el movimiento comunista chileno e internacional y las redes internacionales.

La historiadora nacida en la antigua Unión Soviética llegó a Chile en 1992 junto a su esposo, país donde desarrolló una reconocida carrera profesional y académica.

Fue autora de siete libros, once capítulos y 26 artículos en revistas nacionales y extranjeras, además de editora de tres obras colectivas. Además, es reconocida por la recuperación de la información documental proveniente de los archivos de la III Internacional y de la ex URSS. Realizó varias investigaciones sobre comunistas chilenos, en particular respecto de los contactos que estos desarrollaron con el Komintern.

