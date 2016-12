La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, descartó la petición de cuatro reclusos de Punta Peuco quienes solicitaron que la Presidenta Michelle Bachelet asistiera al penal donde cumplen condena por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

El objetivo de la visita sería que la Mandataria visite a los ex militares con el propósito de que viera sus condiciones de reclusión y esta les otorgue el indulto.

"No corresponden emplazamientos de ese tipo, lo que corresponde aquí es entender que las personas que están privadas de libertad en ese recinto lo están por delitos de lesa humanidad", remarcó.

En dicho contexto, la vocera de Gobierno afirmó que "respecto a la situación de salud de cada uno de esos internos, Gendarmería tiene los protocolos indicados para actuar según corresponda, tenemos tratados internacionales al respecto y Chile los respeta y los acata”.



Según informó Emol, los reclusos serían Pedro Vivian Guaita, ex sargento de Carabineros condenado a 6 años por el secuestro calificado del dirigente comunista Pedro Acevedo; René Cardemil Figueroa, ex oficial de Ejército condenado a 10 años de presidio por la muerte de seis personas en 1973; Marcelo Castro Mendoza, ex capitán de Carabineros condenado a 10 años por secuestro y homicidio de 15 personas en Lonquén en 1976; y el ex carabinero Gustavo Muñoz Albornoz, condenado a 10 años y un día por secuestro y tortura en Osorno en 1973.

El abogado que representa a los ex represores, Raúl Meza, indicó que el objetivo de la petición es que la Mandataria vea las condiciones de salud de los sentenciados y así formarse un propio juicio del estado de salud de los internos, quienes además solicitarán el indulto a sus delitos.

