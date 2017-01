El candidato presidencial del Partido Radical, senador Alejandro Guillier, se reunió este lunes en la tarde con el comité central del Partido Comunista, en la sede del PC, para intercambiar puntos de vista sobre la postulación del parlamentario a La Moneda.



Al término del encuentro, Guillier fue consultado sobre el eventual respaldo del PC a su candidatura, a lo cual respondió: "Sería como decir que estamos pololeando y usted quiere que firmemos matrimonio".



"Démosle tiempo a la novia para que se deje cortejar un poco más, además que hay otros pretendientes, entonces hay que darle tiempo para que cada partido madure", añadió en declaraciones que consigna Tele13.



Más serio, el senador añadió que "en el mundo progresista hay mucha conciencia de que no se puede romper la unidad, porque la unidad del pueblo es lo que nos da estabilidad y le ha dado estabilidad también a Chile y no podemos quebrar esa unidad".



Además, Guillier volvió a criticar a Sebastián Piñera. “Cuando un Presidente pasa, y nadie se acuerda de lo que ha hecho, es porque no fue tan relevante, y esto no es una descalificación personal. Los chilenos no recuerdan ninguna reforma importante estructural del gobierno del presidente Piñera. Es un hecho, no es un invento mío".



Por su parte, el presidente del PC, diputado Guillermo Tellier, afirmó que "hay coincidencias en que tenemos que seguir adelante en un proceso de continuidad de reformas que de verdad emerjan en un trabajo constante con la ciudadanía, con el mundo social".

PUB/SVM