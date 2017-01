El sistema, que controla el ingreso de los vehículos a las vías priorizadas para el transporte público, estuvo en periodo de marcha blanca durante todo el mes de diciembre y este martes comienza a generar las infracciones a quienes sean captados por 2 cámaras de fiscalización seguidas.



“Las cámaras de fiscalización están instaladas a lo largo de todo Irarrázaval y Macul a una distancia de entre 2 a 4 cuadras aproximadamente, de modo que los automovilistas puedan ingresar o salir de estas calles en la intersección más próxima. Llamamos a los conductores a informarse y no ingresar a estas vías ya que desde este martes serán infraccionados”, indicó Paula Flores, jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes.



En diciembre empezó la marcha blanca del control automatizado de ambas vías, donde diariamente se ha captado un promedio de 3.500 vehículos infringiendo la vía exclusiva de calle Irarrázaval, donde rige restricción de paso de vehículos en su calzada norte entre las 07:30 y las 10:00 horas, y la pista sólo bus de Macul, donde está prohibido el paso en ambas calzadas ubicadas al costado derecho, las 24 horas los 7 días de la semana.



Paula Flores agregó que el objetivo del control constante de estas arterias es porque “las vías exclusivas y pista sólo bus permiten mejorar la calidad del servicio del transporte público y entregar mayor velocidad a los buses de Transantiago. Hasta antes de la instalación de estas cámaras la fiscalización era más limitada, lo que a su vez repercutía en que no se acatara en su totalidad”.



La autoridad de Transporte además recordó que en www.fiscalizacion.cl se encuentra la información sobre el lugar dónde están instaladas las cámaras, así como un banner donde se puede consultar si un vehículo posee o no infracciones tras ser capturado por más de 2 cámaras de control seguidas.



La instalación de las 82 cámaras de fiscalización en Irarrázaval y Macul corresponde a la primera fase de la Etapa 3 del Proyecto Cámaras, que además contempla en los próximos meses este tipo de control donde existen vías para el transporte público, como por ejemplo los ejes Los Leones, Francisco Bilbao, Av. Américo Vespucio Oriente, Av. Américo Vespucio Poniente, Av. Vicuña Mackenna, Av. Pajaritos Sur y Norte.

CR / PUBLIMETRO