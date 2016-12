El Intendente Metropolitano Claudio Orrego entregó este miércoles una actualización de la situación de cumplimiento en que se encuentran las empresas, municipios e instituciones que gestionaron la realización de eventos masivos para este fin de año. Hasta el momento ninguna de las solicitudes cuenta con autorización plena -por trámites o requerimientos pendientes- para proceder con dichas fiestas.

En ese sentido, fue enfático en señalar que no va a permitir el desarrollo de ningún evento masivo que no cuente con todos los requerimientos exigidos por la circular 28 que regula este tipo de encuentros.

“Como Intendencia hemos sido rigurosos en exigir que los organizadores de estas fiestas cumplan con todos y cada uno de los requerimientos que se les han hecho para tener un fin de año seguro. Varios han cumplido con los permisos de los organismos técnicos y las tramitaciones necesarias, pero otros muestran un gran retraso. Les advertimos que el tiempo se agota y que no tendremos ninguna consideración con aquellas que no cumplan. Si no cumplen, no se autoriza, eso es claro”, señaló.

Para hacer más transparente el estado de los eventos masivos, la Intendencia instauró un “semáforo de fiestas de fin de año”, que a partir de su color indicará si la actividad está apta para su realización o, por el contrario, podría ser cancelada. Este informe está disponible en la página web de la Intendencia Metropolitana y estará siendo actualizado periódicamente.

Tal como se expresa en la tabla, hay 13 eventos solicitados (fiesta en Lo Barnechea fue postergada para enero 2017), de los cuales 7 pasaron al color amarillo y otras 6 se mantienen en rojo. Es importante considerar que se llama quince, diez y cinco días antes del evento para insistir a los organizadores a ponerse al día. Y si bien ninguna de las solicitudes cuenta hoy con autorización plena, cabe señalar que aún se encuentran a tiempo de subsanar los elementos faltantes.

Cabe destacar que cada una de las solicitudes es analizada por la Intendencia Metropolitana, Autoridad Sanitaria, Seremi de Transportes, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y Carabineros. Con esta última institución deben ser procesados aquellos eventos que cuenten con pirotecnia.

La autoridad metropolitana también hizo un llamado a la población a preferir fiestas autorizadas: “Queremos que la ciudadanía esté atenta y se informe sobre las fiestas que cuentan con permisos por parte de la Intendencia. Las fiestas son para festejar y no para lamentar”.

PUB/CM