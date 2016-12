Tras el terremoto de 7,6 en la escala Richter que afectó a la zona sur del país, con un epicentro en Melinka a 30 kilómetros de profundidad, el Intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, dio un informe detallado de como se encuentra Chiloé, la que se ha visto afectada tras el movimiento telúrico.

La máxima autoridad de la región informó que las personas que fueron evacuadas podrán volver a sus hogares, teniendo la precaución de encontrarse a 80 metros del borde costero.

“Las olas que esperábamos no han sido con gran alteración y esto ha permitido que bajemos esta alerta que llega a un estado de precaución, lo que significa que las personas que fueron llevadas cuota 30 podrán bajar y estar hasta 80 metros de la playa”, declaró.

Junto con señalar que los habitantes de la zona podrán volver, hizo un llamado a la tranquilidad de las personas para no agolparse en las gasolineras y se está trabajando para reestablecer el suministro eléctrico.

“Llamamos a la calma a las personas del resto de la región, por lo que no hay que agolparse en las gasolineras, Lo que se mantiene es el corte de energía eléctrica en Quellón, Chonchi y Castro”

Respecto al estado de las rutas, el intendente de Los Ríos señaló que el Seremi de Transportes de la zona está viajando hacia la ruta entre Chonchi y Quellón.

Además, en Quellón existen algunos sectores con cortes de agua que ya se están monitoreando para su reestablecimiento, y solo habría una vivienda de construcción ligera afectada por el movimiento.

Vocera de Gobierno viajará a la zona afectada

Desde el Gobierno, la secretaria general de gobierno, Paula Narváez, quien se encontraba en el sector, señaló que la Presidenta Michelle Bachelet le informó que se reuniera con el intendente para coordinar los pasos a seguir.

“La Presidente ma he instruido que me acercara al Intendente y así lo he hecho, estamos conformes con la respuesta que hemos tenido de parte de la población y queremos destacar como han funcionado los protocolos y llamar a la calma. Ahora nos desplazaremos hacia Chiloé para ver in situ la situación”, declaró Narváez.

