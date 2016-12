El intendente metropolitano Claudio Orrego, el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general Juan Irigoyen; el seremi de Transportes, Matías Salazar, y el representante de Entel, Felipe Simonsohn, informaron este sábado sobre cortes de tránsito, desvíos, medidas de seguridad y recomendaciones para esta noche de Año Nuevo en la región Metropolitana.

De acuerdo a lo señalado por el intendente Orrego, “está todo listo y preparado para recibir el Año Nuevo. Por primera vez, y con 4 días de anticipación, las 13 fiestas presentadas han cumplido con el 100% de las medidas de seguridad. Sin duda, el trabajo colaborativo de Carabineros, la seremi de Salud, la seremi de Transporte, la SEC, y la Intendencia y la colaboración de las empresas productoras y la fiscalización y el control social de la ciudadanía ha permitido que así sea”.

Además, agregó que “lo único que falta es que empiece la música, y le pedimos a la ciudadanía que colabore, no solo con los temas de limpieza, sino que también no excediéndose con el alcohol y por supuesto no manejando bajo su influencia. Lo más importante es que la gente nos ayude a que esta sea una fiesta segura y alegre”.

“La recomendación es a celebrar con moderación y autocuidado. Queremos que no haya que lamentar ninguna desgracia este año nuevo. Despidamos el 2016 como corresponda y demos la bienvenida al 2017 con los brazos abiertos y mucha corresponsabilidad”, dijo la autoridad.

En tanto, el general Irigoyen indicó que se ha hecho “un despliegue excepcional de personal para proteger a la ciudadanía en los diferentes eventos que se realizarán en Santiago. Servicios especiales del OS10, que ha verificado el funcionamiento de los guardias de seguridad que van a colaborar en esta festividad, y de parte del 0S 11 que ve el tema pirotécnico. Y también la Comisaria de Asuntos de la Infancia que van a estar preocupados de que los niños estén a salvo con sus padres”.

El seremi de Transportes Matías Salazar, por otra parte, se refirió a los cortes de tránsito en la ciudad, recalcando que Alameda será cortada a partir de las 17 horas desde Av. Santa Rosa a Av. Brasil, y que habrá servicios especiales de Transantiago y Metro para el traslado de la gente en la ciudad. Y que “si va a consumir alcohol, no maneje”.

