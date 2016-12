El ex almirante de la Armada Jorge Arancibia fue duramente criticado el jueves luego que manifestara su opinión tras el escándalo que sacude a la mencionada rama castrense luego que nueve marinos fueran procesados tras instalar cámaras en la fragata Lynch, capturando imágenes íntimas de sus compañeras.

Ante la polémica, el también otrora senador recordó que "yo me opuse terminantemente al ingreso de la mujer a la Armada por todas estas cosas que se podían prever".

Sin embargo, luego que sus dichos fueran rechazados por el Gobierno, además de los usuarios de redes sociales, Arancibia explicó este viernes en T13 sus palabras, asegurando que "se ha producido una confusión de dos cosas".

"Una, es la inaceptable conducta de un sargento y de un grupo de personas que cometieron un acto repudiable absolutamente y que no me cabe la menor duda que la institución va a sancionar como corresponde", afirmó.

En segundo punto, puntualizó que "otra cosa fue mi comentario en el cual yo dije que cuando yo era comandante en jefe, hace 20 años, me oponía terminantemente a la entrada de la marina, porque mi institución no estaba lista para recibirlas".

En ese sentido, expresó que "nosotros fuimos la última institución que incorporó a la mujer, porque tenemos una estructura que es distinta. Nosotros estamos largo tiempo aislados, en unidades de reducido espacio, con pocas comodidades, donde no podíamos llegar a hacer transformaciones que tenían un costo".

Sobre las críticas recibidas por sus palabras, el ex almirante señaló que "si ustedes toman completa la declaración mía, debieran rescatar la parte que digo que es inaceptable y que esta gente debe recibir las más duras sanciones que la institución dispone".

"No separemos las dos cosas. Una cosa es mi criterio de hace 20 años, cuando yo no estaba disponible para que las mujeres entraran porque la institución no estaba preparada, y otra es la falta cometida por este grupo de personas, que es inaceptable y debe ser sancionada y tengo la certeza, con gran dureza", recalcó Arancibia.

