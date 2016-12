En el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se desarrollaron los alegatos de clausura de la querella presentada por Andrónico Luksic por injurias contra el diputado Gaspar Rivas.

En la audiencia, el tribunal declaró culpable al parlamentario, informándose que la sentencia se dará el próximo 28 de diciembre.

Los representantes de Luksic pidieron 3 años de reclusión para el diputado, además de una multa de 150 UTM.

Además, solicitaron que el fallo fuera publicado los medios The Clinic y Radio Bio Bío, pues en ambos el legislador reiteró sus palabras contra el empresario.

Por su parte, la defensa de Rivas pidió una reclusión noctura de 41 días para evitar una pena mayor.

En tanto, al salir de la audiencia el diputado aseguró que no se arrepiente de sus dichos y que continuaría con su “línea de conducta dura y confrontacional”.

"Resulta bastante irónico que habiendo tantos parlamentarios que tienen causas objetivamente más graves, todavía se paseen impunemente por el Congreso”, recalcó.

Cabe recordar que la acción judicial se dio luego que el parlamentario tildara de "hijo de puta" a Luksic durante una sesión en la Cámara Baja, donde comentó las inundaciones producidas tras un sistema frontal en la comuna de Providencia.

En ese sentido, este lunes prestó declaración el empresario, donde señaló que "he sido insultado en mi honra personal por una persona que no había conocido nunca en mi vida, no conocía su existencia hasta que me informé de todos los distintos insultos que fui objeto por parte del diputado Rivas. Nunca había hablado con él".

