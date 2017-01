Encuesta CEP: Sebastián Piñera y Alejandro Guillier lideran carrera presidencial y Ricardo Lagos no crece

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este jueves su Estudio Nacional de Opinión Pública, en el que el ex Presidente Sebastián Piñera lidera en la pregunta sobre quien le gustaría que fuera el nuevo Mandatario. Piñera se queda con un 20% de las menciones, seis puntos porcentuales más que el registrado en la encuesta de julio-agotso. En segundo lugar se ubica el senador Alejandro Guillier con 14% con un fuerte incremento de 13 puntos, luego que en el registro anterior sólo marcara un 1%. Estancado en el tercer lugar se ubica el ex Presidente Ricardo Lagos, quien se mantiene con un 5% de las preferencias. Más atrás quedan Manuel José Ossandón, Leonardo Farkas y José Miguel Insulza. En cuanto a la pregunta de quien cree será el próximo presidente, Sebastián Piñera se queda también con el primer lugar con un 27%, siete puntos más que en la muestra de julio-agosto de 2016. Le sugue el senador Guillier, con 13 puntos porcentuales, luego que en la muesytra anterior no apareciera en las menciones. Ricardo Lagos se mantiene estable en un 5% sin variación respecto de la muestra anterior, seguido por M. J. Ossandón e Insulza. PUB/NL