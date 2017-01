El actor enfrentó numerosos problemas cardíacos, los cuales lo mantuvieron hospitalizado en un centro de salud debido a su delicado estado.

El pasado 19 de diciembre, la esposa del comediante, Elvira Reyes, afirmó que su marido tenia un problema en el corazón hace mucho tiempo, y que una válvula mala le ocasionó la crisis, siendo posteriormente internado.

Al mismo tiempo, Rillón afirmaba que no le tenía miedo a la muerte, "No tengo miedo a la muerte en absoluto y no la puedo tener", afirmó en aquel momento, haciendo énfasis que en siete días más cumpliría sus 87 años.

Debido al estado de salud del actor, su amigo, Julio Jung tenía la intención de organizar un evento a beneficio para poder costear una prótesis vascular, la cual tiene un valor de $20 millones, prótesis que podía ayudarlo en su recuperación.

PUB/CB