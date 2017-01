"Soy el personaje mejor evaluado de Chile Vamos". Con estas palabras el senador y precandidato presidencial independiente (ex RN), Manuel José Ossandón, expresó su parecer tras los resultados de la encuesta CEP. Esto, tras imponerse al ex presidente Sebastián Piñera en la lista de aprobación y rechazo ciudadano.

Pese a que la medición arrojó que sólo un 2% de los encuestados manifestó que le gustaría que fuera el próximo presidente, Ossandón señaló que aquel ítem "no es el que más me importa a esta altura". "La intención de voto no es lo más importante", aseguró.

"La presidencial es una carrera a larga distancia que se gana a última vuelta. Hoy hay tres candidatos haciendo fuertemente campaña y uno que no. Pese a ello estoy entre los cuatro primeros", señaló.

El senador ex RN valoró el liderazgo de Alejandro Guillier dentro de la Nueva Mayoría, además de sostener que el resto de candidatos no tiene mucho potencial.

"Hay un estancamiento claro de los dos ex presidentes -añadió-, mientras yo estoy en el piso de mis posibilidades ellos ya tocaron techo".