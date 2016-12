Uno de las demandas sociales se tomó la agenda el 2016 es la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, debate que la Presidenta Michelle Bachelet incorporó dentro de sus políticas de gobierno y que ha traído más de una movilización en lo que va del año.

“Ha habido movimientos muy importantes que han estado detrás de buscar que las mujeres puedan ser ciudadanas de primera categoría y no de segunda categoría”, señaló La Mandataria en una entrevista realizada por La Tercera, en el marco de un especial de temáticas de género.

Sobre la posibilidad de haberse sentido criticada en su cargo solo por el hecho de ser mujer, aclaró que “la crítica, cuando es en función de las ideas, de un proyecto, bienvenida sea (…) Lo que sí creo es que si hay un Presidente hombre que está pasando por alguna situación difícil, nadie habla de debilidad, de falta de liderazgo. Son otro tipo de expresiones que se utilizan, ¿no?”.

Respecto a sus planes luego de dejar su cargo en marzo de 2018, la jefa de Estado afirmó que aún no ha tenido tiempo para reflexionar sobre qué hará luego de La Moneda. Sin embargo, Bachelet afirmó que ya es suficiente su presencia en el escenario local. "La verdad es que no me he dedicado a pensar en nada. Obviamente, está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación. Ya es suficiente", sentenció.

En tanto, al momento de abordar la polémica por el Caso Caval, la Mandataria argumentó que “aparecieron todos los rumores de que yo era débil, que estaba deprimida, que estaba tomando medicamentos, que estaba enferma. Todo eso era mentira. O sea, por supuesto pude haber estado triste, pero no estaba en la categoría que se me estaba describiendo”.

Además, respecto al panorama internacional y la presencia de mujeres en cargos de importancia, enfatizó que “en Chile tenemos muchos más avances en algunos de estos temas que en Estados Unidos, donde no hay prenatal y posnatal. Pero igualmente en la cultura de las empresas el que la mujer se embarace es como un detrimento para la empresa”

Respecto a la discusión pública en temáticas de género, una de las mayores polémicas que se se vivió durante este año fue la que protagonizó Roberto Fantuzzi, presidente de Asexma, quien le regaló una muñeca inflable con un cartel en su boca al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, cuyo mensaje revocaba a que hay que "estimular la economía como a una mujer".

Ante la situación, Bachelet cuenta que si ella hubiese participado de la ceremonia “lo primero que yo habría hecho es averiguar cuál es el regalo que pensaban hacerme. Y negociar. Ahora, lo que pasa es que, en este caso, efectivamente a él le dijeron que había otro regalo”.

“A mí me hubiera gustado decir: mire, no, la economía se resuelve incorporando más mujeres al mercado laboral”, señaló la jefa de Estado.

Por otro lado, el debate por el proyecto de despenalización del aborto en tres causales es otro de los temas candentes en discusión . “Lo primero que yo quiero decir es que este proyecto de ley no pretende que las mujeres aborten. Lo que dice es que si por cualquiera de las tres consideraciones las mujeres consideran que no pueden vivir con ello, que las sobrepasa, puedan tener la opción y que no vayan por la cárcel", argumentó la Presidenta.

En cuanto a las dificultades de su Gobierno reconoce que “ha habido de todo”. Bachelet señaló que su proyecto de Gobierno no es compartido por todos, que por ejemplo "cuando alguien no quiere una reforma tributaria, naturalmente la crítica, o si alguien cree que el lucro es legítimo, por supuesto que una ley de inclusión no corresponde con sus intereses y, por tanto, hay una pelea política o económica”.

