Tras conocerse los resultados PSU y la diferencia entre los estudiantes de colegios municipales versus los de particulares pagados, surgió la pregunta ¿es posible crear pruebas diferenciadas por tipo de establecimiento?.

Ante la interrogante, la directora del Demre, María Leonor Varas, fue tajante en expresar que no está de acuerdo con exámenes “para pobres y para ricos”

"Me parece terrible pensar que podamos tener una prueba para pobres y otras para ricos, no es algo aceptable. Lo que sí es cierto es pensar en pruebas más básicas para un sistema que es más diverso. No creo que sea una variedad para distintas clases sociales o ingresos, sería una pérdida enorme”, señaló.

De parte del Cruch, su vicepresidente ejecutivo Aldo Valle, aseguró que de tomar la decisión de establecer pruebas diferentes, se traspasaría el problema a las universidades.

“Se ha planteado ¿Por qué no pruebas distintas?, pero sería simplemente postergar el problema, diferirlo para quienes tendrían que recibir a esos estudiantes con una menor preparación. Es dudosa la solución porque la educación superior requiere de competencias básicas que deben ser garantizadas”, afirmó.

Es cierto que existen mecanismos para aminorar la brecha entre los alumnos, como el puntaje ranking y el NEM, tal como menciona el subdirector de pregrado de la dirección de admisión y promoción de la Universidad de los Andes, Gonzalo Aguirre.

“Además del puntaje ranking, hay universidades que que tienen programas de admisión previo a la PSU para colegios municipales y subvencionados, como el caso de la U. Andes con la Beca NEM para colegios municipales y subvencionados donde el ingreso es vía admisión especial”