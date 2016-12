A una semana de convertirse en el dirigente de los estudiantes del Instituto Nacional, Antonio del Pozo, da relevancia a que siete compañeros de su liceo lograran la máxima distinción en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), lo que adjudica al nivel de los profesores.

“La preparación que se da en el Instituto es distinta a los demás, tenemos profesores de primer nivel, lo que muchas veces es dejado afuera y no se mide en la excelencia académica, la que se perdió porque el Simce no valora de forma efectiva los resultados y el tener esta cantidad de puntajes nacionales no es una sorpresa, porque siempre estamos dentro de los primeros lugares”, afirmó a Publimetro el dirigente estudiantil.

Del Pozo se muestra cauto al opinar sobre futuras movilizaciones estudiantiles para el próximo año, las que durante este período académico terminaron con un boicot a la prueba Simce, uno de los principales factores para determinar la excelencia académica.

“No podemos dar una predicción del próximo año, porque debemos ver con los días lo que se produzca y de ahí analizar las ideas que tengan gran parte del alumnado”, agrega.

La moderada postura es la misma al preguntarle sobre el tipo de conversaciones que piensan establecer con el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, ya que sostiene que junto al equipo están creando un plan de trabajo para iniciar en marzo.

“A medida que se den las instancias lo analizaremos, porque no nos podemos anticipar a la labor de un alcalde con el que no hemos tenido conversaciones, ahora estamos enfocados en trabajar hacia los compañeros, más que en dar una imagen hacia afuera”, afirmó al dejar en claro que no tienen intención de tener conversaciones con la prensa por el momento.

Del Pozo ganó el centro de alumnos con 1444 votos en la lista 4 “Make the IN Great Again”, la que surgió como parodia a la candidatura del actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que logró que gran parte del alumnado les diera su apoyo como reacción a lo politizado de los adversarios.

“Las demás listas tenían mucha influencia política y como los compañeros están aburridos de esto, nuestra lista era un cambio y quisimos parodiar a Donald Trump por la contingencia al ser electo presidente de Estados nidos, nos pareció chistoso, pero es importante dejar en claro que nuestras ideas son totalmente diferentes”, finalizó.