Un video de 10 minutos sobre un objeto volador no identificado (Ovni) captado en San Antonio fue liberado por el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos (Cefaa), quien depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Las autoridades estudiaron el fenómeno por dos años y fue catalogado durante ese tiempo como un FANI, es decir, un Fenónemo Aéreo No Identificado.

El suceso fue grabado por un helicóptero de la Armada el 11 de noviembre de 2014 a las 16:48 horas, según consignó el medio estadounidense Huffington Post.

El ex director de la Cefaa, Ricardo Bermúdez, declaró a ese medio que "no sabemos lo que era, pero sí sabemos lo que no era", con respecto a los recogido por el video.

El encargado de interrogar a los testigos que vieron el fenómeno señaló que ellos "estaban absolutamente seguros que no podían explicar lo que vieron".

El fenómeno fue descrito como una estructura plana y que en dos instancias desprendió un tipo de gas o líquido con una alta señal térmica.

