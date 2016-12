Dos carabineros fueron detenidos este lunes tras participar en un confuso incidente que dejó a dos comuneros mapuche baleados en la comuna de Tirúa en la Región del Biobío.

Según informó Radio Cooperativa, los heridos fueron identificados como Jorge Ariel Colil Alarcón de 36 años y Renato Ulises Lincopán Cona (51).

El primero sufrió impactos balísticos a la altura del glúteo y de abdomen y el segundo un impacto en un brazo. Ambos se encuentran internados en el Hospital Regional de Concepción.

Sobre esta situación, el gobernador de Arauco Humberto Toro señaló que "los hechos están confusos y se están investigando".

"Se tiene que investigar, porque solamente se tuvo razón de heridos a las 04:00 de la mañana y de Carabineros no hay ningún informe previo de que hayan percutado municiones", apuntó.

Por último, señaló que a las 01:30 horas existió una "llamada de una persona que no se identificó (alertando) de que había disparos en el sector de Tranaquepe. El oficial fue con una patrulla y no encontró nada, a excepción de una camioneta que no pudieron interceptar. En ese hecho quedó el informe de Carabineros".

