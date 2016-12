El Ministerio de Obras Públicas informó esta tarde sobre la situación de conectividad vial, borde costero y de servicios de agua potable rural, tras terremoto de 7,6 grados Richter que ayer afectó a la Región de Los Lagos.

Acerca de la conectividad vial, el MOP entregó el siguiente detalle:

- Ruta 5 Sur, sector Pichirropulli (límite regional)–Quellón, kilómetro 1.251, sector Chadmo, descenso de carpeta de rodado con desplazamiento. Tránsito con precaución por una vía, señalizado.

- Ruta 5 Sur, sector Pichirropulli (límite regional), km. 1.243 sector Compu Alto, derrumbe de terraplén afecta media calzada. Tránsito con precaución por una vía, señalizado.

- Ruta 5 Sur, sector Pichirropulli (límite regional)–Quellón, km. 1.217, sector Lago Tarahuin, desplazamiento de losas por asentamiento de terraplenes. Desvío de tránsito por W-883 y W-853, sector Díaz Lira. Cortado por precaución. Se trabaja en habilitación.

- Ruta 5 Sur, sector Pichirropulli (límite regional)–Quellón, entre km. 1.205,5 Canaán, sector Chonchi, y km 1.251,5 Chadmo central, sector Quellón. Tránsito con precaución señalizado.

- Ruta W-77, cruce longitudinal Llicaldad-Rauco por la costa, varios sectores entre km 0 y km 6,57 con grietas en ruta. Velocidad restringida.

- Ruta W-80, cruce Longitudinal Notuco - Huillinco – Cucao, entre km 0 y km 31,1, derrumbe de terraplén. Sólo vehículos livianos.

- Ruta W-80, cruce Longitudinal Notuco – Huillinco – Cucao km 13 puente Milildeo, cantoneras desplazadas, rompimiento topes laterales. Tránsito habilitado con precaución.

- Ruta W-80, cruce Longitudinal Notuco – Huillinco – Cucao km 18 Puente Chumono, descenso de terraplén de acceso al puente, presenta fisuras diagonales. Tránsito habilitado con precaución.

- Isla Tranqui, Camino Tranqui – Nepue - Alqui – Centinela: Varios sectores entre km. 0 y km. 19,42, derrumbe sobre toda la Calzada. Tránsito cortado.



- Camino vecinal Los Ángeles – Camahue km 6,18. Asentamiento de tramo inicial y socavación de acceso a puente Quehui. Tránsito cortado.

- Ruta W-853, camino Cruce Longitudinal Chonchi – Queilén km 20,95 sector Pilpilehue, km. 21,3 y km. 22,85. Grietas longitudinales y transversales en el pavimento por asentamiento de terraplén. Tránsito habilitado con precaución.

- Ruta W-883, cruce Longitudinal – Díaz Lira km. 16,06, sector Apeche. Grietas longitudinales en carpeta de rodado por asentamiento de terraplén, al igual que el descenso de la calzada en lado derecho, longitud del sector afectado 80 metros aprox. Tránsito habilitado lado derecho, señalizado.

- Ruta W-875, cruce longitudinal Coinco - Candelaria grietas paralelas a barreras de contención ubicadas en área de estacionamiento. Tránsito habilitado.

En cuanto al servicio de agua potable rural (APR), el MOP informó que de los 175 sistemas existentes de la región, 5 se encuentran sin funcionamiento en la Provincia de Chiloé. Estos son:

- APR La Chacra, comuna de Castro.

- APR Llau Llao, comuna de Castro.

- APR Huillinco, comuna de Chonchi.

- APR Teupa, comuna de Chonchi.

- APR Agua Fresca, comuna de Quellón.

Esta situación se presenta debido a que en dichos sectores no se cuenta con energía eléctrica y no se tiene reserva en estanque. En el caso particular de APR de Huillinco además se confirma problemas de rotura de matriz.

De los restantes sistemas, 134 se encuentran funcionando en un 100%, con suministro de energía por red o bien con respaldo con grupos generadores. Además, 28 sistemas se encuentran en funcionamiento, pero sólo con reserva de agua en sus estanques, dado que no cuentan con energía eléctrica para operar su servicio debido al corte de energía en algunas comunas de Chiloé y que no cuentan con generadores de respaldo.

Acerca de la conectividad fluvial, el MOP informó de las siguientes situaciones:

- Rampas de Canal de Chacao, Puerto de Castro, Dalcahue y Quellón, todas operativas.

- Conectividad a Isla Lemuy (Puqueldón) operativa.

- Daños en rampa Nayahué, Isla Butachauques. Quemchi.

- Daños en Rampa Acuy, Queilen.

- Daños en Rampa Isla Tranqui, Queilen.

A contar de hoy, equipos ministeriales iniciaron un proceso de revisión de la infraestructura portuaria de las 10 comunas de Chiloé, además de caleta Estaquilla en la comuna Los Muermos y Caleta Maullín, y de las rampas La Arena y Puelche en Ruta 7.

Cabe recordar que el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, recorrió esta jornada las vías en Chiloé para verificar el estado de estas tras el terremoto de 7,6 Richter.

