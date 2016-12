Luego que se le extirpara un tumor que lo mantuvo un mes con licencia médica y por el cual perdió 6 kilos, el senador DC, Andrés Zaldívar, se refirió a la futura decisión de la falange respecto a la carrera presidencial.

El parlamentario reiteró su oposición a que la colectividad presente un candidato a primera vuelta y reiteró que Ricardo Lagos es una de las principales cartas a La Moneda el 2017, pero no descartó la presencia de otros liderazgos.

“Yo creo que Ricardo Lagos es una de las opciones que tenemos y con eso no quiero descalificar a ningún otro. La DC también tiene el derecho a poder proyectar nuestros liderazgos y ojalá que lo tengamos. Y en el caso que decidamos que tenemos que participar con otros liderazgos, insisto, tenemos que hacerlo sobre la base de llegar a un acuerdo de tipo programático claro y preciso de centroizquierda”, dijo en entrevista con El Mercurio.

En este sentido, el legislador sostuvo que no le preocupa la baja adhesión a Lagos en las encuestas señalando que “una vez que se despeje el tema presidencial puede ser que se dé un vuelco. No creo que hoy estén todas las cartas echadas. Estamos en un proceso bastante más confuso que el que permita decir con claridad por ahí vamos. Pero insisto, Lagos es uno de los posibles liderazgos que no podemos descalificar ni dañar. Es malo cuando hay gente que está tratando de descalificarlo”.

Sobre el futuro de su partido, el cual dirimirá en una elección interna su nueva mesa nacional el 11 de enero, Zaldivar se inclinó por la actual titular Carolina Goic para que continúe al mando de la falange, no obstante, volvió a mostrar una postura disidente respecto a la presentación de un candidato directamente en primera vuelta.

“Yo personalmente creo que no estamos en condiciones de llevar un candidato propio porque no tenemos un liderazgo fuerte efectivamente, y he sostenido dentro del partido que lo importante es proyectar liderazgos y no matarlos. Porque muchas veces, llevando candidatos a una aventura de tipo electoral, una primaria, para después salir tercero o cuarto, vamos más bien a destruir el liderazgo que potenciarlo para el tiempo próximo”, remarcó.