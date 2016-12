Más que juventud, es la misma esencia de lo cool: desenfado, juventud, naturalidad y un elemento que haga a ese joven que modela algo distinto de quienes lo ven a través de una pantalla o en pasarela. Una belleza diversa, distinta a la espectacularidad inalcanzable que tantos jóvenes sufren por tener. María Osado quería algo distinto. Quería diversidad. Y con 19 años, a pesar de ver los ejemplos de Anti-Agency y Lumpen en Rusia, decidió ir más allá de los extremos y buscar naturalidad y belleza alternativa.

De ahí nació Güerxs, la primera agencia de modelos latinoamericana (se creó en Ciudad de México) que va más allá del estereotipo colonial de modelos delgadísimas, rubias, perfectas, de aviso y de estética elitista.

A photo posted by GÜERXS AGENCY (@guerxs) on Dec 3, 2016 at 6:36pm PST

Por esta razón, hablamos con su fundadora. Para ver qué es lo que la impulsó a mostrar esta idea de belleza.

¿De dónde surgió la idea de hacer una agencia de modelos que fuese contraria a los requisitos y estándares que se imponen en la industria actualmente?

Supongo que nace como una denuncia a la réplica de un estándar alejado de mi realidad. Crecer en México y consumir moda son procesos que se retroalimentan en mi vida, el tema de los estereotipos es vigente y consideré que era una iniciativa interesante para compartir una visión más incluyente de representación dentro de la industria nacional de moda.

¿Cómo definen ustedes la belleza?

Partimos de la premisa de que la belleza tiene que contener a la diversidad. Belleza es respeto a la diferencia y sobre todo una expresión honesta de lo que somos. Queremos hacer de la belleza un concepto más incluyente.

Fernanda para @readytodie. 📸 @javision A photo posted by GÜERXS AGENCY (@guerxs) on Oct 18, 2016 at 7:55pm PDT

¿Tienen ustedes algún requisito para determinar quién puede modelar? ¿Quién puede ser modelo en su agencia y con base en qué características puede hacerlo?

Es difícil ser coherente con la idea de la diversidad y al mismo tiempo establecer un parámetro de elección. Tratamos de hacerlo lo más flexible posible; representar a personas que no estamos acostumbrados a ver en los medios de moda dominantes.

¿Cómo les ha ido con este proyecto? ¿Creen que aún la industria de moda es reticente a mostrar modelos más reales y esto solo se queda en artículos idealistas, o de verdad sienten que hay un espacio para modelos menos estandarizados?

Sin duda existe una porción de la industria que apuesta por la inclusión de modelos menos normados. Esa porción de la industria no vale la pena reducirla a porcentajes, es la clase de proyectos con los que más nos entusiasma trabajar, pues les emociona la diversidad en todas sus expresiones y no les da miedo compartirla. A su vez, existe una resistencia a lo ajeno, a lo que no es usualmente expuesto en los medios estandarizados, pero creo que Guerxs apuesta por una vinculación transversal, incluso con las plataformas que consumimos de manera más cotidiana, mientras Guerxs sea considerado la ideología, se propaga y entonces ese idealismo puede transformarse en un cambio.

@gutibak Fotografía @farhadgb Styling @aaaaaanhell A photo posted by GÜERXS AGENCY (@guerxs) on Sep 27, 2016 at 7:55pm PDT

¿Cómo definirían ustedes lo “normal”, lo “real”? Porque son términos que en estos últimos años se han usado para todo, de una manera casi que a la ligera. ¿Cómo adopta la agencia estos términos? ¿O cómo rompen estos encasillamientos?

Normal no me gusta. Lo asocio con lo normativo, con acuerdos arbitrarios de lo regular y aceptable. Estamos acostumbrados a que nos digan que lo normal es lo que nos asegura estar en una zona de confort, lejos de los prejuicios; vestirse normal, actuar normal.

En cambio lo real me parece más cercano a la propuesta de Guerxs, pues respetamos la diferencia de las circunstancias de cada persona así como las particularidades de cada individuo.

¿Tendrían ustedes en su book modelos que no sean jóvenes?

Nos encantaría.

Guerxs interview up on @remezcla !!!!! . . . . http://remezcla.com/features/culture/guerxs-mexican-modeling-agency/?utm_content=buffer9bd32&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer A photo posted by GÜERXS AGENCY (@guerxs) on Sep 18, 2016 at 10:54am PDT

¿Sienten que en esta época lo “distinto” solo es una manera de vender, o que sí existirá algún cambio en el futuro?

La diversidad no es una moda, ni una postura, ni un título vistoso para vender productos, es una circunstancia con la que hemos transitado desde siempre. Respetarla y volverla un eje transversal en distintas disciplinas es una manera coherente de enfrentar la realidad que vivimos, a mi me parece indispensable responsabilizarnos acerca del tema, personalmente creo que me falta mucho que aprender al respecto. Considero que sigue siendo una promesa, a mi no me gustan las promesas por eso estoy buscando un cambio.