Por: Mhoni Vidente

ARIES

Para tu signo en este 2017 reinará la suerte en todo lo relacionado a encontrar el amor verdadero o hablarás de casarte y formar una familia. Este signo es muy fuerte y siempre busca tener un soporte personal y lo mejor para ellos es la familia. Tendrán tres golpes de suerte en este año, uno en marzo y será relacionado al trabajo o cambios de proyectos para crecer mucho todo el año. El otro golpe de suerte será en julio, relacionado a superación personal o mejor actitud. El tercero en septiembre, en los juegos de azar o reinará la abundancia económica o tendrás inversiones muy provechosas. Año de muchos amores nuevos del signo de Leo, Virgo y Acuario, muy compatibles. Un 2017 de cambios personales o te sometes a una operación estética o dieta para verte de lo mejor. Los casados van a ser padres. Tu número perfecto, que te va a ayudar en todo el año va a ser el 13 y 20. Controla tu carácter este año porque será de alteraciones personales. Cambias de casa.

TAURO

Este año Tauro va a ser muy exitoso en cuestiones de reinventarse o salir adelante en lo que se proponga, sobre todo en cuestiones de negocios o trabajos nuevos. Tendrás dos golpes de suerte, uno en febrero, relacionado a nuevos contratos o proyectos de trabajo muy buenos o que te dejarán abundancia, sólo trata de no platicar tus planes para que no se te salen. A tu signo siempre lo rodean las envidias o malos deseos. El segundo golpe de suerte va a ser en junio en los juegos de azar. Los números que te van a dominar todo el año son 27 y 08, trata de siempre usarlo en todo. En el amor estarás muy bien con amores del signo de Escorpión, Capricornio y Acuario, muy compatibles, pero es un año de transición en el amor, no formalizarán, sólo estarán de pareja. Será un año de ahorrar o tratar de no gastar en cosas que no vas a necesitar. Debes de cuidarte de los chismes entre tus amigos o trabajos, recuerda no platicar lo que te platiquen, sé discreto.

GÉMINIS

Este 2017 estará cargado de buenas energías en todos los sentidos y tendrás tres golpes de suerte. El primer golpe de suerte es en enero, relacionado a trabajos nuevos o un puesto mejor que te darán un mejor sueldo o prestaciones. El segundo golpe en mayo en todo lo relacionado a juegos de azar o hacer inversiones que te van a dejar ganancias muy buenas con los números 03 y 25. El tercer golpe de suerte en agosto, relacionado con personas de poder o de gobierno que te van a ayudar a crecer más en tu profesión. En este 2017 terminas tu carrera o decides tomar un diplomado en el extranjero. En cuestiones de salud debes de cuidarte mucho de los huesos o problemas de rodilla. Los abogados o médicos o relacionados a esta profesión van a tener un año de éxitos en su ámbito laboral. Los casados deben tener cuidado con los pleitos o traiciones amorosas porque este año marca divorcio o separación. Las solteras, un embarazo no esperado. Buen año en general.

CÁNCER

Para este signo va a ser un año de metamorfosis completa, darán comienzo a una nueva etapa de su vida en lo personal y profesional . Tendrán más comunicación con lo divino y mucha ayuda espiritual. Será un año de logros en cuestiones de casarse o formalizar con su pareja, también de muchos viajes o estar en constante movimiento. Habrá dos golpes de suerte en el año, uno en febrero en el trabajo o proyectos nuevos que te ayudarán a crecer en lo profesional. Otro golpe en julio que estará relacionado a la compra de una casa o suerte en los juegos de azar con el número que te va a dominar todo el año: 09 y 13, trata de usarlo en todo. Este 2017 debes de cuidarte mucho de problemas de estómago o digestivo y siempre checarse para que no tengas problemas de hospitales. Sabrás de muchas bodas en este año y serás invitado de padrino. Para los casados será un año de embarazo y tener una relación muy estable. Este año resuelves todos los asuntos del pasado o todo lo legal. Fíjate a quién le cuentas tus cosas, evita los chismes.

LEO

Este año será muy bueno en todo lo relacionado a lo económico o por fin deciden cambiarse de trabajo o hacer proyectos nuevos que les dejarán más ganancias. Te va a dominar todo lo que sea negocio propio o proyectos que hagas tú mismo, sólo aprende a hacer bien tus inversiones o asesorarte con personas que sepan de eso. Tendrás tres golpes de suerte; uno en febrero y estará relacionado a nuevos puestos de trabajo o cambios de empresas que te van a ayudar a crecer en lo profesional. El segundo en agosto y va a ser en juegos de azar y viajes, recuerda siempre usar el número que te va a dominar todo el año: 18 y 04. Trata de no platicar tanto lo que tienes. El tercer golpe de suerte en noviembre, relacionado a firmar un contrato de compra-venta de una propiedad o decides cambiarte de país. Recuerda sólo tener mucho cuidado con los vicios y no hacerte presa de ellos. Los casados consolidan su relación y hablarán de ser padres. Los solteros tendrán muchas aventuras y amores nuevos del signo de Aries, Escorpión y Sagitario.

VIRGO

Este 2017 será muy bueno, sobre todo porque su número de la suerte va a ser el 17 y eso significa que tendrán la estrella de su lado y todas las energías positivas los estarán rodeando todo el año. Tendrán dos golpes de suerte uno va a ser en marzo, en cuestiones de cerrar contratos o empezar negocios propios que serán muy exitosos. El otro en septiembre con juegos de azar con los números 09 y 88 y también con inversiones o compras de una casa. Este año podrás cerrar círculos amorosos y empezar de nuevo en cuestión de una pareja estable. Resuelves trámites legales o solucionas problemas de migración. Cuidado con las caídas o golpes accidentales, sobre todo en el tobillo o cadera. No debes de prestar dinero en este año porque te robarán la suerte, es mejor decir no tengo. Los casados deberán tener paciencia con su familia y protegerlos de cualquier problema. Renovación completa de tu persona. Habrá muchos viajes y conocerás personas importantes de otros países. A los solteros les vendrá un amor del signo de Acuario, Aries o Géminis.

LIBRA

Año 2017 de triunfos en todos los sentidos. Este año va a dominar la justicia para Libra y podrán resolver asuntos complicados. La suerte les va a sonreír tres veces, una en febrero y va a estar relacionado a todo lo que tiene que ver con negocios de ingeniería o ventas de maquinaria, eso les va a dar a ganar. Otro golpe en junio, relacionado con la compra de tu casa o cambio de ciudad que será para progresar en tu vida personal. El otro golpe en octubre en los juegos de azar con los números 03, 22 y 15, sólo traten de combinarlo con su día de nacimiento y verás cómo la suerte va a venir a ti. Los casados deberán tener cuidado con los pleitos por celos o cuidar mucho a su pareja porque se puede enamorar de otra persona. Los solteros van a estar rodeados de amores prohibidos o comprometidos, traten de poner control. También tendrán propuesta de matrimonio o formalizar este año. Cuídate de problemas estomacales o de páncreas. Cambias tu carro por uno más reciente. Se hacen cirugía plástica que les va a ayudar a sentirse y verse de lo mejor.

ESCORPIÓN

Este 2017 será el signo líder del zodiaco y vas a estar relacionado con todo lo místico. Tendrás la oportunidad de crecer mucho económicamente y hablar de asociarse con más personas para poner un negocio. En sí, este año les brillará el oro, así que tendrán que aprovechar esta racha de buena suerte. Será un año increíble en el amor para los que están solteros, por fin encuentran el amor verdadero y hablarán de formalizar y más con los signos de Piscis, Aries o Tauro. Compras una casa para irte a vivir un tiempo solo. Crees mucho en el amor o en tener un pareja estable, pero el único problema es que siempre quedan muy mal con su ex parejas o hablan con mucho odio. Te recomiendo cerrar círculos en paz. Terminas problemas legales a tu favor. Tte haces una operación de ojos y sales de lo mejor, también una cirugía estética y decides ponerte a dieta rigurosa. Debes de tener cuidado con las enfermedades sexuales o de piel. Tendrás un golpe de suerte en marzo con los números 03, 22 y 17. A los casados les vendrá un embarazo sorpresa.

SAGITARIO

Será un año 2017 de mucha fuerza interior y realizarse mucho en cuestión personal y profesional, reinará la suerte en todo lo relacionado a trabajo o proyectos nuevos. Tu signo es muy simpático y por eso siempre vas a estar rodeado de muchas personas de buenas energías que te van a hacer sentir de lo mejor. Tu signo es el viajero del zodiaco, pero este 2017 será de cambios de residencia o vivir un tiempo lejos. Debes de cuidarte mucho de todos los excesos o vicios y no caer en tantas tentaciones. En el amor siempre hablas de estar enamorado o de enamorarte a primera vista. Este año tendrás tres golpes de suerte, uno en marzo y va a estar relacionado en la compra de un carro o casa. El otro golpe de suerte en el mes de julio en cuestiones de trabajo o progresar en tu carrera profesional. El tercer golpe en noviembre y va a estar relacionado a los juegos de azar con los números que te van a dominar todo el año: 23 y 19. Tu compatibilidad va a ser con los signos de Aries , Libra y Acuario que van a estar muy cerca de ti este 2017.

CAPRICORNIO

En este 2017 va a ser el signo con más fuerza espiritual del zodiaco.Vas a creer más en el amor y formalizar tu relación, también hablarán de ser padres. Se casa uno de tus hijos. Todo lo relacionado al dinero o negocios les fluirá súper bien. Tendrás dos golpes de suerte en este 2017 y serán en enero con juegos de azar y el número que los va a dominar todo el año 21 y 09, también en este año tendrán la oportunidad de crecer como profesional y empezar un negocio con varios socios que te van a ayudar a mejorar tu economía. El otro golpe de suerte en octubre estará relacionado a la compra de un carro o casa, siempre buscas asegurar tu patrimonio. Debes de cuidarte mucho de problemas de garganta o pulmones o trata de dejar el cigarro y hacer más ejercicio. Tendrás muchos problemas de infidelidad o mentiras dentro de tu matrimonio.

ACUARIO

Este 2017 van a lograr los objetivos que se propongan y más en cuestiones de ser feliz o tener una pareja estable. Siempre necesitas de tu familia y tener familia para ser feliz, así que este año tendrás una pareja estable o propuesta de matrimonio y más con los signos de Aries, Cáncer y Libra. Este año tendrás 4 golpes de suerte uno va a ser en febrero y marzo y va a estar relacionado a los juegos de azar o los negocios propios, recuerden usar mucho estos números: 17 y 04. Los otros golpes de suerte van a ser en los meses de agosto y septiembre y va a estar relacionado a la compra de una casa o invertir en cuestiones de maquinaria. Seguirás conociendo personas muy importantes para tu vida. Cuidado con problemas de salud y más en lo relacionado a úlceras o problemas estomacales. Este año tendrás la fortuna de salir de viaje a varias partes. En tu familia tendrán sobrino nuevo o hermanito. Cuídate de los chismes o problemas en el trabajo.

PISCIS

Este año será muy bueno, sobre todo en lo relacionado a conocer a personas muy importantes en tu vida que te van a ayudar a crecer profesionalmente. En general tendrán un 2017 lleno de bendiciones y buenas noticias casi todo el año, pero deben de tener cuidado con los fraudes o problemas de robos en la calle, ser más precavidos. Tendrán tres golpes de suerte, uno en marzo, relacionado con los negocios propios o ventas de carros. El otro en mayo y va a ser en los juegos de azar con los números 21, 08 y 19, recuerda que estos números te van a estar dominando todo el año. Evita relacionarte con amores que no son para ti y te causen problemas o malos ratos, aprende a definir quién es para ti y quién no. El tercer golpe de suerte en agosto, en cuestiones de comprar tu casa o sacar un crédito bancario. Vas a poder cambiarte de trabajo o ir a trabajar fuera del país. Seguirás muy compatible con los signos de Aries, Géminis y Libra.

