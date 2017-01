Corea del Norte ve al parecer con buenos ojos la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca, pensando ya en los posibles beneficios estratégicos si el magnate republicano se convierte en presidente de Estados Unidos. Una editorial publicada el miércoles por Rodong Sinmun, diario oficial del partido único en el poder, se alegra de la "angustia" de Seúl, gran rival de Corea del Norte, ante la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales. El martes, una página internet de propaganda elogió al multimillonario, un "sabio" que tomará mejores decisiones que Hillary Clinton, tachada de candidata "limitada". En los dos casos, los medios aluden a la amenaza de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Corea del Sur si Seúl no asume el coste de su despliegue. El candidato republicano también ha dicho que es favorable a reanudar el diálogo con el dirigente norcoreano Kim Jong-Un. "El gobierno surcoreano es incapaz de esconder su angustia al mirar de cerca la posición del candidato presidencial estadounidense Donald Trump sobre la política coreana", escribe Rodong. Aunque el diario se regocija del miedo de Corea del Sur, no apoya sin embargo la candidatura del polémico magnate. La página web de propaganda Dprk Today también trató ampliamente el asunto. Esta web, que se dirige a una audiencia internacional y no está considerada como la voz oficial de Pyongyang, a diferencia de Rodong Sinmun, también destaca la idea de Donald Trump respecto a las tropas estadounidenses. De todas formas, para Dprk Today, los electores tendrán que elegir entre dos males. "Poco importa quién sale presidente, la política hostil de Estados Unidos hacia Corea del Norte no cambiará y las 'locas promesas de campaña' de Donald Trump sólo son una estrategia electoral". PUB/IAM