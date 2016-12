La Legislatura estatal de Carolina del Norte (EEUU) fracasó hoy en su intento de revocar la polémica Ley HB2, que determina que las personas transgénero deben usar el baño que corresponda a su "sexo biológico" en edificios públicos.



Tras un día de reuniones de la bancada republicana, que es mayoría en el capitolio estatal, en Raleigh, Carolina del Norte, la corporación clausuró la sesión especial de hoy sin votar sobre la abolición de la normativa también conocida como "ley de los baños" que ha dejado millones de dólares en pérdidas al estado.



En el Senado, se sometió un proyecto de ley, promovido por un sector de los republicanos, que no complació a los demócratas, porque impuso una moratoria de seis meses a localidades para la expedición de leyes que regulen el acceso a baños, duchas y áreas para el cambio de ropa.



"Los republicanos han roto su promesa", clamó el senador estatal Jeff Jackson en un mensaje en su cuenta de Twitter.



El gobernador republicano saliente, Pat McCory, había convocado para hoy una sesión especial de la Asamblea General para resolver una disputa entre el estado y la ciudad de Charlotte, tras lograr un acuerdo con su Concejo Municipal de eliminar la ordenanza a cambio de que el gobierno estatal revocara la HB2 antes del 31 de diciembre.



En la mañana, el Concejo Municipal de Charlotte, la ciudad más poblada del estado, derogó en su totalidad la ordenanza de no discriminación, que permitía que la comunidad transgénero usara los baños públicos de acuerdo son su identidad de género.



El Concejo, de mayoría demócrata, había abolido el pasado lunes la mayor parte de la legislación, pero no su versión integral, lo que fue interpretado por los republicanos en la Legislatura como un incumplimiento.



La ordenanza de Charlotte, aprobada el 23 de febrero por el Concejo, determina que la gente usara los baños en lugares públicos de acuerdo con la identidad de género.



La respuesta de la Asamblea General de Carolina del Norte, de mayoría republicana, fue emitir, el 23 de marzo la ley HB2, que firmó McCrory ese mismo día, estableciendo que en instalaciones gubernamentales los individuos solo podían usar el baño correspondiente al sexo que aparece en su registro de nacimiento.



Además, la HB2 prohibió a los gobiernos municipales promulgar legislaciones contra la discriminación.



El 29 de marzo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda contra la HB2 por considerarla inconstitucional.



Y a principios de mayo, el Departamento de Justicia comunicó a las autoridades de Carolina del Norte que la HB2 violaba el Acta de Derechos Civiles.



Entre tanto, centenares de corporaciones condenaron la HB2 y algunas amenazaron con realizar boicots contra Carolina del Norte mientras esa legislación estatal estuviera vigente.



Las protestas y las advertencias vinieron de empresas como Apple, American Airlines, Bank of America, Hewlett Packard Enterprise, Twitter, Pandora, Starbucks y Citibank



La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) retiró el Juego de las Estrellas, previsto para 2017 en Charlotte, y la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA) movió a otras ciudades siete campeonatos.



También, decenas de artistas como Ringo Star, Bruce Springsteen y el Circo del Sol cancelaron sus apariciones en el estado.



A la vez, los grandes estudios de cine decidieron no filmar sus producciones ahí y las convenciones previstas para realizarse en el estado fueron trasladas a otros lugares.



La empresa PayPal suspendió el proyecto de establecer una de sus sedes en el estado.



Al menos cinco estados y cuatro grandes ciudades del país señalaron que suspenderían sus negocios con Carolina del Norte.



Incluso, la Unión Europea emitió una declaración contra la HB2, y legislaciones similares en Tenesí y Misisipi.



El Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) proyectó que las pérdidas para Carolina del Norte, por la HB2, alcanzarían anualmente los 5.000 millones de dólares.



El tema de la HB2 fue recurrente en la campaña electoral de 2016 por la gobernación de Carolina del Norte, que enfrentó al titular republicano McCrory, con el demócrata Roy Cooper.



Cooper triunfó en las elecciones el pasado 8 de noviembre, pero McCrory solo reconoció la derrota el 5 de diciembre.



No obstante, en los comicios, los republicanos retuvieron el control del Senado y la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, en Raleigh.



El gobernador entrante Cooper fue el que anunció que se había llegado al acuerdo de la eliminación de la HB2, que no pasó hoy en la Asamblea General norcarolina.

