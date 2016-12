A menos de un año de haber dejado el cargo, la mandataria, quien gobernó durante dos periodos consecutivos, de 2007 a 2015, padece un acoso judicial que le impide hacer uso de la fortuna que acumuló al lado de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta el embargo de bienes, cuentas bancarias y suspensión de pensiones a raíz de procesos judiciales en su contra, que incluso la podrían llevar a prisión.

Los registros electrónicos de la Justicia Federal muestran que Fernández arrastra desde su presidencia al menos 50 causas penales en trámite, según la periodista del diario Clarín María Eugenia Duffard.



Caso dólar futuro



La ex presidenta fue citada a declarar en una investigación por presuntas irregularidades en los contratos de dólar futuro operados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al final de su mandato.

Se trata de un negocio multimillonario que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero, que consistía en vender dólares a un precio bastante menor que el de mercado, algo ilegal.

12 otros funcionarios también están siendo investigados, entre ellos el exministro de Economía Axel Kicillof y el extitular del BCRA Alejandro Vanoli.



En mayo de este año el juez Claudio Bonadio procesó y embargó en $ 15 millones a la ex Presidenta en la causa del dólar futuro. En ese momento, Cristina Kirchner sostuvo que no contaba con esos fondos, ya que todo su patrimonio había sido cedido a sus hijos en marzo.

Ante esta situación, la medida siguiente del Juez, fue ordenar el congelamiento de la cuenta de la Sucesión “Néstor Carlos Kirchner”.

Caso Hotesur



Muchos analistas coinciden en que la causa que más compromete a la expresidenta es el llamado caso Hotesur, en el que tanto Fernández como otros miembros de su familia están imputados por presunto lavado de dinero.

El juez a cargo de la causa Hotesur es el mismo que la procesó hoy, Julián Ercolini, quien investiga supuestas irregularidades en el alquiler de habitaciones realizados por empresas ligadas a Lázaro Báez. El magistrado sospecha que a través del alquiler fraudulento de habitaciones del hotel, Báez pagaba un retorno por haber "ganado" licitaciones de obra pública.



Caso Los Sauces

La investigación de la empresa inmobiliaria de la que son propietarios Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, Los Sauces, está a cargo del juez Claudio Bonadio, quien imputó por sospecha de lavado de dinero a la familia de la ex Presidente, además de a la sobrina de Cristina, Romina de los Ángeles Mercado, y a los empresarios Lázaro Báez, Cristobal López. Al igual que en la Causa Hotesur, el magistrado sospecha que los empresarios devolvían dinero a la familia Kirchner a través de alquileres a propiedades pertenecientes a la sociedad Los Sauces.

Caso Nisman



Cristina Fernández está a la espera de la decisión de los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que en los próximos días definirán si se reabre o no la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente y otros funcionarios por encubrimiento de los autores del atentado contra la mutual judía.

En 2015 la justicia desechó la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman contra la entonces mandataria días antes de morir, en la que la acusaba de firmar un pacto con Irán con la intención de encubrir la participación de ese país en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

PUB/IAM