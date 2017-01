El presidente estadounidense, Barack Obama, "no tiene planes de coordinar" los posibles ataques sobre posiciones del Estado Islámico (EI) en Siria con el régimen de Bachar Al Asad, indicó hoy su portavoz, Josh Earnest. "Como cuestión de política estadounidense, no hemos reconocido a Al Asad como líder en Siria. No hay planes para cambiar esa política ni de coordinarnos con el régimen de Al Asad", aseguró Earnest a los periodistas a bordo del avión presidencial camino a Charlotte (Carolina del...