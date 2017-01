2017 podría ser un año complicado para las especies en peligro de extinción; esto, debido a los efectos del cambio climático y el peligro de una sexta extinción masiva de la Tierra, de la cual advirtió en 2016 la organización World Wildlife Fund (WWF).

En octubre de 2016, la WWF reveló en un informe que entre 1970 y 2016 se registró una disminución general de 58% en el número de peces, mamíferos, aves y reptiles alrededor del mundo.

Lo que significa que la fauna de todo el mundo se desvanece a un ritmo de 2% al año.

Existe un registro de cuáles son las especies amenazadas y en peligro de extinción. Se trata de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que desde hace más de 50 años realiza la clasificación respectiva.

Lejos de achicarse, año con año esta lista crece. Aunque han existido especies que han salido de la zona de peligro, un ejemplo es el panda, también ha crecido el número de personas de animales que se añaden.

Actualmente existen más de cinco mil especies, simplemente en la sección de “en peligro crítico”. En total, son nueve criterios los que considera:

Extinta

Extinta en estado silvestre

En peligro crítico

En peligro

Vulnerable

Casi amenazada

Preocupación menor

Datos insuficientes

No evaluado

Las especies en peligro de extinción para 2017

Abejas

Siete especies de abejas de cara amarilla entraron en la lista roja de especies en peligro de extinción en 2016. Más de una cuarta parte de la población de abejas de los Estados Unidos también presenta este problema.

Esto presenta consecuencias gravemente devastadoras para el suministro de alimentos del planeta: las abejas son responsables de la polinización de más de un tercio de los alimentos del mundo.

Jirafas

Justo en el centro de la lista se encuentran las jirafas. Su población se redujo 40% en 30 años.

El anuncio se realizó justamente hace unas semanas, en México. “Mientras todos se preocupan por los elefantes, en la Tierra existen cuatro veces más paquidermos que jirafas”, explicaron Julian Fannessy y Noelle Kumpel, de la UICN

Chitas

Justo días antes de que terminara 2016, se anunciaron terribles noticias sobre este felino: solamente quedan siete mil 100 ejemplares salvajes en el mundo; de acuerdo a un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Este informe realizado por la organización animalista Panthera, pide precisamente a la UICN que se categorice al chita como una especie en peligro.

Loro gris Africano

También en diciembre de 2016, la UICN reveló que el 11% de las especies de esta ave recién descubierta ya se encuentra en peligro.

El loro gris africano fue descrito como un ave “muy inteligente”, capaz de imitar el habla humana. Su población se ha reducido en 99% debido a la pérdida de hábitat y a su captura.

Vaquita Marina

La Phocoena sinus, mejor conocida como vaquita marina, es una especie en peligro crítico. De acuerdo con Greenpeace es el mamífero más amenazado del mundo y solamente vive en aguas mexicanas, específicamente, en el Alto Golfo de California.