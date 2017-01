Al menos 600 personas estaban celebrando Año Nuevo en las primeras horas del domingo 1 de enero en el club nocturno Reina de Estambul, cuando un hombre no identificado descargó unas 180 balas en la multitud.

Según los informes, el atacante llegó en taxi y se abalanzó a través de la entrada con un arma de cañón largo. Disparó al azar a la gente durante siete minutos, matando primero a un guardia de seguridad y a un agente de viajes cerca de la entrada.

Suspect,wife & 2 sons arrived from #Syria in Nov 2016

Family held in custody #TurkeyAttack

Turkey imposed Meda Blockhttps://t.co/cQcZczQLzS pic.twitter.com/Tg063pO6jB — MAGA Nancy ن (@LVNancy) January 3, 2017

El llamado Estado Islámico se adjudicó del tiroteo el lunes 2 de enero a través de una publicación de la Agencia de Noticias de Aamaq, vinculada al grupo.

En un comunicado, los islamistas afirman que la masacre fue perpetrada por un “heroico soldado del califato” que atacó el club nocturno “donde los cristianos celebraban su fiesta pagana”.

A young man and a woman who promoted secularism against the jihadist threat after the Reina attack have been arrested for "inciting hatred" pic.twitter.com/DrArNRiI4o — Turkey Untold (@TurkeyUntold) January 3, 2017

Sin embargo, el pistolero todavía está en libertad y la búsqueda del hombre está en marcha. La policía turca dijo haber hecho ocho arrestos hasta ahora.

Así ataca ISIS

“Tal ataque dirigido a matar a un gran número de civiles en un lugar de entretenimiento se ajusta a los patrones de los ataques terroristas anteriores vinculados a ISIS o inspirados por terroristas islámicos de ISIS, tales como masacres en una sala de conciertos en París, un club nocturno en Florida, El mercado de Navidad en Alemania”, explica Ivan Katchanovski, politólogo de la Universidad de Ottawa, Canadá.

Añade: “Es improbable que otros sospechosos potenciales estén involucrados. Las organizaciones kurdas también cometieron ataques terroristas en Turquía, pero la elección de sus objetivos fue diferente. En este caso, el atacante enfrentó una fuerte posibilidad de ser asesinado en el acto. Esto es consistente con la confianza en los terroristas suicidas de ISIS. Al-Qaeda es otra organización terrorista que llevó a cabo masacres similares de civiles en diferentes países. Pero no hay pruebas que los vinculen a este ataque”.

El Estado islámico ya ha sido culpado por al menos dos ataques en Turquía durante 2016. Los expertos creen que trágicos eventos similares seguirán ocurriendo en el país debido a sus operaciones en la región.

“Es probable que estos ataques relacionados con ISIS continúen en 2017, específicamente debido a la intervención militar de Turquía en la guerra civil siria”, concluye Katchanovski.