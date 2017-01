Cuando la actriz Taraji P. Henson fue a conocer a Katherine Johnson –la mujer que interpreta en “Hidden Figures”– fue recibida en su casa por sus dos hijas. La abrazaron y le dijeron a la actriz de “Empire”, de 46 años, cuán felices estaban de que ella fuera a interpretar a su madre.

“Yo estaba como: ‘cero presión'”, bromea Henson.

Ambientada en la década de 1960, “Hidden Figures” cuenta la historia de tres mujeres –Johnson, Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monae)– que fueron esenciales en los primeros días de la carrera espacial. Johnson era una matemática cuya brillantez ayudó a John Glenn a convertirse en el primer americano en orbitar la Tierra. De hecho, justo antes de su despegue, le pidió específicamente que se asegurara de que los números para su misión estaban correctos.

Las tres mujeres fueron pioneras, no sólo mujeres que se criaron en un campo STEM ( ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), sino mujeres negras que vivían en Virginia a principios de los años sesenta. Incluso como empleadas, las tres enfrentaron discriminación, teniendo que trabajar más duro para impresionar a sus jefes, todos hombres blancos. Pero cuando Henson habló con Johnson, ahora de 98 años, se sorprendió de que no se quedara sólo en su doloroso pasado.

“Traté de hacerlo más pesado. Le dije: ‘¿Cómo lo pudo hacer una mujer negra? Eran misóginos. Estoy segura de que te llamaron con la palabra que comienza con n’.Y ella dijo: ‘Bueno, ya sabes, así era en esa época. Yo simplemente hacía mi trabajo”, recuerda Henson. “Ella era tan humilde. Siempre decía ‘nosotros’. En mi mente, yo pensaba: ‘No, Katherine, fuiste tú. Sólo tú y tu mente hicieron que Glenn orbitara la tierra. Él no dijo: ‘Ve a buscar a tal y tal, a tal y tal y a tal y tal’. Él dijo anda a buscar a la chica inteligente. Pero el hecho de que ella viera el ‘nosotros’ en vez del ‘yo’ me impresionó”.

Henson también quedó impresionada por la pasión de Johnson por las matemáticas. Ella describe como sus ojos se encendían mientras ella discutía su oficio.

“Si yo hubiese tenido un profesor como ella, podría haber sido científico de cohetes”, dice Henson. “Cuando yo estaba creciendo, nadie me dijo: ‘No puedes hacer matemáticas porque eres una niña’. Pero había un entendimiento; Uno crecía pensando que las matemáticas y la ciencia eran para los niños. Alguien me mintió, porque esa mujer existe. Todas esas mujeres existían. Hacer esta película se convirtió en mi misión, porque no quería que otra chica creciera creyendo en esa mentira”.

Una de las primeras escenas en “Hidden Figures” muestra a Johnson, Vaughan y Jackson al lado de la carretera camino al trabajo, arreglando su carro roto. Entonces un carro de policía se acerca. Un policía blanco se baja, con aspecto sospechoso. Es una escena aterradora de ver ahora mismo, y aún más sorprendente cuando, al descubrir que trabajan en la NASA, cambia su tono, incluso las lleva al trabajo.





“Puedes sentir como el público se prepara cuando llega el policía”, explica Henson. “Lo bello de esa escena es que puedes ver como a este hombre se le desprende el racismo frente a tus ojos. Prueba que la percepción puede cambiar en cuestión de minutos. Eso es cuando sabes que el racismo es aprendido. Cuando él ve que la vida de estas mujeres era importante para la gran carrera espacial, esa negatividad que estaba a punto de arrojar sobre ellas se desplaza en un abrir y cerrar de ojos. Si todos podemos lograr que la raza humana vuelva a algún objetivo en el que todos podamos concentrarnos, creo que el mundo estaría más equilibrado. Ahora está desequilibrado.”

Matt Prige/MWN