Trabajar en “Animales Nocturnos” con el director Tom Ford fue una experiencia única para Amy Adams. El segundo y muy anticipado largometraje del director que se presentó con éxito en el Festival de Venecia es un brillante thriller negro con una doble narrativa en donde Adams interpreta a Susan Morrow; una mujer obligada a confrontar su pasado cuando una novela llamada Animales nocturnos sale a la luz.





En Animales nocturnos, Amy Adams se enfrenta a uno de los personajes más crudos y oscuros de su carrera: Susan Morrow. Sobre este personaje y la aventura de trabajar con Tom Ford, director del filme, la actriz respondió algunas preguntas a Metro.

¿Cómo es Susan Morrow?

A Susan la encontramos un poco desilusionada de la vida que lleva. Ella tiene una galería y descubre que el mundo alrededor de ella está lleno de falsedades al mismo tiempo que recibe una novela de su ex marido, que está dedicada para ella y la lleva por un doloroso relato de venganza y arrepentimiento el cual la hace visitar su pasado y ver lo que la llevó a este punto.

¿Qué pensaste cuando leíste el guión por primera vez?

Típicamente, cuando leo por primera vez un guión, le doy un vistazo y con éste de inmediato pensé que Tom Ford había hecho un trabajo increíble trayendo todos estos elementos de realidad y ficción en un pasado y presente simultáneo. Parecía una tarea imposible la de llevar todos esos elementos a una película y por supuesto, él lo logró impecablemente; así que por supuesto quería formar parte del proyecto. Después hablé con Tom y descubrí su enorme sensibilidad y la forma clara y fuerte que tiene para comunicar sus intenciones que me quedé con la confianza de que haría un estupendo trabajo como director en el cual yo quería participar. Al final hizo un trabajo impresionante.

¿Cómo te preparas para este tipo de personajes?

Para todos los personajes ocupo siempre una técnica similar. Pero éste tiene una edad muy cercana a la mía y está pasando por un momento con el cual me identifiqué; cuando empiezas a evaluar tus decisiones y hacia dónde quieres ir. Entendí muy bien ese aspecto de ella así como el deseo de salir de un mundo lleno de artificios.

¿Cómo es estar en un set de Tom Ford?

Es increíble. Podría incluso decir que es divertido y así lo fue. Es tan lejano de mi realidad cotidiana. La estética es exquisita, del tipo: nunca voy a invitar a Tom Ford a mi casa (risas). Amo a Tom pero si lo llevo a mi casa seguramente le daría alergia ver que no todo es tan hermoso como el mundo que él crea. Él es hermoso y hace un gran trabajo haciendo que otras personas también luzcan hermosas. Además me ayudó mucho a encontrar quién era este personaje.

¿Y cómo fue trabajar con Jake Gyllenhaal?

Jake es un actor súper talentoso y tiene mucha energía. Es muy comprometido y realmente le gusta trabajar en las cosas y entender cómo funciona todo como equipo. Le estoy súper agradecida porque tuvimos que crear una energía donde se creyera que llevábamos años conviviendo cuando en realidad teníamos tres días de conocernos. Ya lo había conocido antes pero nunca había trabajado con él y fue grandioso descubrir que tenemos una forma muy similar de trabajar, que es simplemente entrándole con todo y comprometiéndote con todo tu corazón. Al final me sentí muy orgullosa de nuestras escenas de peleas, creo que Jake y yo discutimos muy bien.

En el libro que escribe Edward, el personaje de Laura se parece mucho al tuyo, ¿te pareció así?

Me encantó que Tom haya elegido a Isla (Fisher) como Laura porque muchas veces nos ha confundido la gente. Varias veces me han preguntado cómo fue trabajar en Confessions of a Shopaholic y pues no soy yo la que aparece en esa cinta. Entonces me fascinó que Tom nos haya puesto a las dos en la misma cinta, además ella es maravillosa. Su personaje ilustra a la perfección lo que Susan debió ser: una mujer amorosa y poderosa. Es la versión de Edward de lo que pudo ser su esposa en lugar de lo que se convirtió.

