El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, prevé instalar un sistema de inteligencia artificial para controlar su casa al estilo del Jarvis de Iron Man, pero incluso para la gente común y corriente esto está dejando de ser un asunto de ciencia ficción.

A través de su cuenta en la red social, Zuckerberg detalló que la cración de su "asistente" era parte deun reto para este año. "Mi reto personal para 2016 fue construir una sencilla IA -- como Jarvis en Iron Man. Ahora que funciona y el desafío casi está terminado, he escrito una descripción de lo que he construido, así como algunos pensamientos sobre el estado de la IA y lo que me sorprendió"

El creador de Facebook explicó que el sistema puede ser controlado por el teléfono o el computador y es capaz de controlar funciones del hogar como la iluminación, temperatura, electrodomésticos, música y la seguridad.

Zuckerberg detalló que el sistema de Inteligencia Artificial aprendió sus gustos y patrones e incluso fue capaz "de aprender nuevas palabras y conceptos e incluso fue capaz de entretener a Max".

"El sistema utiliza diversas técnicas de inteligencia artificial, incluyendo el procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, reconocimiento de caras, y el aprendizaje por refuerzo, escrito en Python, PHP y Objective C", reveló.

Zuckerber explicó en su análisis que "a pesar de este desafío está terminando, estoy seguro de que voy a seguir mejorando Jarvis, ya lo uso todos los días y siempre estoy encontrando cosas nuevas que desee agregar".

"En el corto plazo, los próximos pasos más claros son el desarrollo de la aplicación para Android, la creación de terminal de voz Jarvis en más habitaciones alrededor de mi casa, y la conexión de varios aparatos", dijo.

